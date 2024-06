Istat. Frenano le vendite al dettaglio in aprile

I dati Istat indicano che le vendite al dettaglio ad aprile hanno registrato una variazione negativa su base mensile sia in valore sia in volume (rispettivamente -0,1% e -0,3%). Le vendite dei beni alimentari sono in calo (-0,7% in valore e -0,9% in volume), mentre quelle dei beni non alimentari sono in aumento (+0,3% in valore +0,2% in volume). Su base annua, le vendite al dettaglio diminuiscono dell’1,9% in valore e del 3,3% in volume.

Le vendite dei beni alimentari calano del 4,9% in valore e del 7,3% in volume, mentre quelle dei beni non alimentari aumentano in valore (+0,6%) e non subiscono variazioni in volume. "Su base annua - sottolinea l'Istat - il calo risente in misura significativa della differente collocazione della Pasqua, che nell’anno in corso è caduta a fine marzo, mentre nel 2023 ha avuto luogo ad aprile".

Il direttore dell'Ufficio Studi di Confcommercio Mariano Bella, ha sottolineato che i "consumi di beni restano fragili e, dopo il dato odierno, il tema diventa un problema serio per le prospettive di crescita dell’intera economia italiana che, comunque, resta in buona salute, almeno per adesso. Potrebbero non bastare turismo e servizi per far quadrare i conti con il target di variazione del PIL attorno all’1%. Il dato sulle vendite di aprile è peggiore delle attese (per gli alimentari: -7,3% il tendenziale grezzo contro la nostra previsione di -4,3%)".

"A volere essere ottimisti - ha osservato Bella - a tutti i costi, si può rilevare che la riduzione delle vendite, sia congiunturale sia tendenziale, è in larga misura attribuibile al solo comparto alimentare. Ma ciò resta di scarsa consolazione stante sia il peso del comparto sia il riflesso negativo che ha sull’andamento dei fatturati delle imprese, non solo quelle piccole. La generale debolezza dei consumi si vede anche dalle dinamiche delle vendite per i diversi formati, con discount e commercio elettronico con valori in crescita. Una configurazione che tradisce una generalizzata ricerca di convenienza di prezzo".