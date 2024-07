Cocktail Sanpellegrino: ecco i 10 momenti che gli italiani amano condividere

Dal vivo e sui social, gli italiani amano condividere i momenti migliori della propria giornata. Ma cosa rappresenta la condivisione? Perché si tende a condividere certi momenti piuttosto che altri? Dalla carriera lavorativa all’ultimo viaggio da sogno, Cocktail Sanpellegrino ha indagato quali siano, per gli italiani, le occasioni che più si apprezza vivere insieme.

Nonostante un ritmo di vita frenetico, le continue sollecitazioni dovute al fatto di essere sempre iperconnessi e la disponibilità labile del proprio tempo, gli italiani sembrano non voler ancora rinunciare a tutti quei momenti di condivisione capaci di portare benessere e buon umore: soprattutto momenti di gioia individuali (71%), come quelli relativi al lavoro (78%) o alla vita sentimentale (73%), condivisi specialmente con partner (64%) e amici (58%).È quanto emerge da uno studio promosso da Cocktail Sanpellegrino in occasione del lancio della campagna "Quando non vedi l’ora di condividere" condotto con metodologia Swoa (Social Web Opinion Analysis) su 1200 italiani attraverso un monitoraggio dei principali social network, forum, blog e community lifestyle internazionali, per indagare quali sono per gli italiani i momenti durante la giornata che non vedono l’ora di condividere con i propri cari.

Cosa sono soliti fare, gli italiani, quando nella loro vita avviene qualcosa di particolare da condividere? Sempre meno coloro che sfoderano cellulari e smartphone per immortalare subito il momento con foto e video (55%) e per allargare la condivisione tramite i social: quasi 7 italiani su 10 (69%) si riscoprono più “analogici” e decidono di vivere appieno il momento di persona. Ma cosa si intende per “condivisione”? Secondo quanto emerso, per gli italiani condividere significa comunicare i propri traguardi/successi (76%) e trasferire ad altri le proprie emozioni (67%). Ma non solo, per alcuni la condivisione è un momento di confronto per trovare soluzioni o consigli (54%) o più semplicemente per riconnettersi con la socialità autentica (47%).

Con quali persone si preferisce condividere ciò che accade? La maggior parte degli italiani sceglie di condividere i propri momenti con il partner (64%), altri sono più portati invece a farlo con gli amici (58%) o in generale con le persone con cui si trascorre la maggior parte del tempo, come colleghi o vicini di casa (54%). Non solo “con chi”: anche il “quando” è fondamentale per riuscire a staccare la spina e godere in rilassatezza di un momento di condivisione, breve o lungo che sia. Il momento della giornata più “sociale” per gli italiani sono le ore tardo pomeridiane e serali (42%) tipiche di cene e aperitivi che si prestano maggiormente ad accogliere conversazioni più ampie e con maggior tempo a disposizione.

Al secondo posto, invece, la tarda mattinata (29%) che rappresenta il momento temporale in cui si è più propensi a fare una pausa dalla routine quotidiana, magari in compagnia, stuzzicando o bevendo qualcosa. Anche la mattina (18%) rappresenta un buon momento per condividere un pensiero o semplicemente il buongiorno con chi si ha accanto. Infine, il primo pomeriggio (12%), meno gettonato perché dedicato ad altre attività e poiché segue il pranzo che generalmente rappresenta di per sé una pausa condivisa. Ma quali sono i momenti che gli italiani amano condividere di più? Secondo quanto emerso, si punta alla semplicità: i momenti della vita lavorativa (78%), inclusi gli sfoghi, le discussioni o i racconti di gag incredibili, sono più condivisi rispetto alle avventure sentimentali o l’arrivo di un nuovo amore (73%). Più in basso nel podio troviamo un momento di intimità su ciò che va bene o male nella propria quotidianità (69%), seguito da notizie di gossip relative a famiglia o amici (66%) e ricorrenze (61%). Ma scopriamo di seguito la top ten completa.

I dieci momenti che gli italiani amano condividere:

1) Momenti di vita lavorativa - 78%

2) Avventure sentimentali o nuovo amore - 73%

3) Un momento di intimità su ciò che va bene o male nella propria quotidianità - 69%

4) Notizie di gossip familiari o di conoscenti e amici - 66%

5) Ricorrenze (es. compleanni, anniversari) - 61%

6) Confronto per avere consigli personali - 59%

7) L’ultimo viaggio da sogno - 55%

8) Programmi e serie tv - 53%

9) Un acquisto importante (casa, auto, borsa firmata) – 51%

10) Trasformazione personale (cambio look, nuovo taglio) – 46%

