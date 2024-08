Usa. Circana, l'86% dei consumi di cibo si svolge in casa

Nell'ultimo anno l'86% delle occasioni di consumo si sono svolte in casa. Lo rivela l'ultimo report di Circana secondo cui, nonostante la riduzione dell'inflazione, le sfide economiche in corso spingono i consumatori a modificare i loro modelli alimentari sia in casa che fuori casa. Il 39° rapporto annuale, “Eating Patterns in America”, pubblicato pochi giorni fa, evidenzia una crescente tendenza a mangiare a casa nell'ultimo anno, con l'86% delle occasioni di consumo provenienti da casa.

I volumi di vendita al dettaglio mostrano una modesta crescita mentre il traffico dei servizi di ristorazione rimane sotto pressione. Tuttavia, sottolinea il report, rimangono significative opportunità in entrambi i settori, con i consumatori americani che spendono quasi 1.700 miliardi di dollari all'anno in cibo e bevande.

“Nonostante la riduzione dell'inflazione, i consumatori continuano a subire l'impatto cumulativo di diversi anni di aumento dei prezzi e delle sfide economiche in corso -sottolinea David Portalatin, vicepresidente senior e consulente di settore, Food and Foodservice, Circana-. Con il costo dei pasti fuori casa quattro volte superiore a quello dei pasti a casa, molti stanno riducendo le visite al ristorante. I modelli dei pasti sono cambiati, poiché i consumatori trascorrono più tempo a casa e si adattano a nuovi ritmi quotidiani. Tuttavia, la praticità e la salute rimangono le priorità principali e i consumatori sono disposti a spendere per prodotti che offrono benefici aggiuntivi, soprattutto nel settore delle bevande, dove l'innovazione sta aumentando per soddisfare queste esigenze”.

Il post pandemia cambia le abitudini

Tra i punti evidenziati dal report c'è quello che riguarda il consumo di cibo e bevande a casa che, nell'era posta pandemia, rimane una pietra miliare della vita quotidiana. "Indipendentemente dalla provenienza dei pasti -sottolinea il report-, nell'ultimo anno i consumatori hanno consumato 116 pasti in più a casa rispetto al periodo pre-pandemia. Poiché i consumatori cercano un equilibrio ottimale tra valore e convenienza, il prezzo basso non è l'unico fattore che determina una proposta di valore convincente". Nuovi modelli di mobilità, pressioni inflazionistiche ed evoluzione dell'atteggiamento nei confronti del benessere "offrono l'opportunità di creare soluzioni di vendita al dettaglio che aiutino i consumatori a procurarsi pasti, spuntini e bevande sia in casa che in viaggio".

Mentre la crescita dei consumi fuori casa si sta stabilizzando, i ristoranti fast casual stanno guadagnando quote di mercato. Nonostante il difficile contesto macroeconomico, alcuni operatori della ristorazione hanno dimostrato capacità di recupero e crescita. L'attenzione all'efficienza, all'innovazione nell'offerta dei menu e alla creazione di valore sarà la chiave per una crescita continua.

Discontinuità nei giorni di lavoro

Sebbene colazione, pranzo e cena rimangano i pasti principali, la loro composizione, i tempi e le fonti si stanno evolvendo per adattarsi alle abitudini quotidiane dei consumatori. La colazione, spiega il report, inizia prima e gli spuntini di metà mattina fuori casa sono sempre più diffusi. "Il pranzo è cambiato in modo significativo a causa dei cambiamenti nella mobilità sul posto di lavoro, con il traffico della pausa pranzo che è sceso a circa la metà dei livelli pre-pandemici". Il consumo di snack è in crescita e i consumatori preferiscono sempre di più i bocconi veloci o i pasti sostitutivi rispetto ai pasti più abbondanti. Con l'aumento degli spuntini durante la giornata, i confini tra i pasti tradizionali continueranno a sfumare.

Innovazione nelle bevande

Nell'ultimo anno il consumo di bevande è aumentato, in particolare per quanto riguarda il caffè, le bibite gassate e le bevande funzionali. Questo aumento, aggiunge il report, è dovuto alle innovazioni dei produttori, che mirano a soddisfare le esigenze dei consumatori in continua evoluzione. Le bevande di oggi rispondono a diverse esigenze funzionali, tra cui idratazione, energia e nutrizione.

Il caffè, sottolinea ancora la ricerca di Circana, rimane un alimento quotidiano per molti, in grado di offrire sia comfort che una carica di energia. Le bibite gassate continuano a essere popolari per le loro qualità rinfrescanti, mentre le bevande funzionali stanno guadagnando terreno per i loro benefici aggiunti, come vitamine, elettroliti e altri ingredienti che migliorano la salute. Questa tendenza, conclude il report, "riflette un movimento più ampio verso bevande che fungono da componenti piacevoli e funzionali della vita quotidiana, adattandosi a stili di vita e preferenze in continua evoluzione".