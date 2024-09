Ibc: al via ciclo di seminari per le piccole e medie industrie

È dedicato alle piccole/medie imprese il seminario in programma a Milano, in via Pantano 9, martedì 1° ottobre alle 14.30. In agenda approfondimenti sulle opportunità offerte sia dalla digitalizzazione dei processi sia dal miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia nelle operazioni logistiche. A promuoverlo è Ibc, Associazione industrie beni di consumo, con il patrocinio di Assolombarda e in collaborazione con GS1 Italy e Deloitte.

"È il primo incontro di un ciclo che toccherà diverse città italiane", spiega Flavio Ferretti, presidente di Ibc. "Vogliamo coinvolgere, informare, formare le industrie associate. Incoraggiare l’adozione di soluzioni concrete per ridurre i costi operativi, migliorare la produttività e rafforzare la competitività sul mercato interno ed internazionale». Tra gli oggetti di approfondimento, le soluzioni tecnologiche messe a punto da GS1 Italy in ambito digitale (per esempio il Web Edi per lo scambio elettronico di documenti) o per la logistica (come l’ottimizzazione delle operazioni di carico e scarico delle merci presso le piattaforme). Le prossime tappe saranno a Bologna, Verona e in altri capoluoghi italiani. Sempre puntando allo sviluppo di sinergie con le associazioni territoriali.

I seminari rientrano tra le iniziative del piano triennale varato da Ibc per supportare le oltre 35mila aziende associate, diffuse su tutto il territorio nazionale. Un agglomerato di rilevanza strategica per l’Italia, con un giro d’affari superiore a 500 miliardi di euro, che occupa complessivamente 1,1 milioni di addetti. "Ci relazioniamo costantemente con il governo", sottolinea Ferretti, "perché abbiamo bisogno di creare un contesto più favorevole alla competitività e quindi agli investimenti, in particolare a quelli che interessano digitalizzazione, logistica, sostenibilità e crescita dimensionale. Quest’ultima è indispensabile per competere adeguatamente con i player attivi nel mercato globale. Inoltre, riteniamo indispensabili interventi a sostegno della domanda interna e siamo contrari all’adozione di nuove tasse sui consumi o a ipotesi di inasprimento di quelle esistenti". Tra le priorità indicate da Ibc c’è anche il varo di un piano industriale pluriennale, che concentri gli interventi sui settori trainanti l’economia, evitando la dispersione di risorse in comparti non strategici.

All’incontro milanese del 1° ottobre, intitolato “La digitalizzazione al servizio delle pmi: dalla trasformazione aziendale alla logistica”, oltre a Ferretti interverranno: Mattia Macellari, (vicepresidente piccola industria Assolombarda), Mauro Lusetti (presidente Adm e Conad) e Bruno Aceto (direttore generale GS1 Italy). Pierpaolo Mamone (Consumers products sector leader Deloitte), Andrea Ausili (Cio standard & innovation director GS1 Italy) e Giuseppe Luscia (Project manager e responsabile progetti Ecr per la Supply chain GS1 Italy) illustreranno le opportunità da cogliere e le soluzioni disponibili.

Esperienze di aziende industriali e distributive saranno proposte da: Luca Bellini (Customer service front office manager Bauli), Lorenzo Brosio (Sales director Reckitt Benckiser), Giuseppe D’Avenia (Country manager Ubena Alimentari), Gigliola Pirovano (Cio Conad). Conclusioni a cura di Vittorio Cino, direttore generale Ibc.