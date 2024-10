Proteine vegetali: 64 mln ton in tutta l'Ue nel 2023-24. Ma non bastano

In tutta l'Unione Europea, le colture arabili ha fornito 64 milioni di tonnellate di proteine grezze nel 2023-24. La maggior parte principale di questo volume proviene da foraggi grossolani, seguiti da cereali e semi oleosi. I legumi secchi rappresentano solo 1,1 milioni di tonnellate. Tuttavia, questo volume non copre tutte le esigenze dell'UE nei settori alimentare, dei mangimi e industriale. Per coprire il suo deficit di proteine vegetali, l'UE importa prodotti di origine vegetale che ammontano a 19 milioni di tonnellate di proteine grezze. Nella sua dichiarazione di Versailles, il Consiglio europeo ha chiesto di aumentare la produzione di proteine vegetali dell'UE.

Sotto forma di quattro schede informative, la Commissione europea pubblica oggi un'ampia panoramica del mercato delle proteine vegetali nell'UE, dalla domanda e offerta agli interventi della Pac e alle iniziative nazionali. La prima scheda informativa evidenzia gli aspetti chiave della domanda e dell'offerta di proteine nell'UE. Per quanto riguarda le fonti di proteine vegetali coltivate nell'UE, il foraggio grossolano è la principale fonte di proteine vegetali di origine UE e la colza è la principale pianta ricca di proteine coltivata nell'UE.

Tuttavia, l'UE allo stesso tempo fa molto affidamento sulle importazioni di soia e farina di soia. La scheda informativa presenta dati dettagliati sull'uso di mangimi in diverse specie di bestiame e sulla loro dipendenza dalle proteine vegetali importate. Presenta inoltre dati sulla trasformazione delle proteine vegetali nella produzione di bestiame. La seconda scheda informativa riporta il sostegno della Politica agricola comune (Pac) per ridurre la dipendenza dell'UE dalle importazioni di proteine vegetali. Essa descrive lo stato delle colture leguminose ai sensi del regolamento del piano strategico della Pac e le ragioni presentate dagli Stati membri per sostenere tali colture. 20 piani strategici della Pac utilizzano il sostegno al reddito accoppiato per le colture proteiche e questo è uno dei principali modi in cui gli Stati membri sostengono il settore. Quasi tutti gli Stati membri hanno pianificato almeno un intervento di eco-schema o impegni agro-ambientali e climatici per promuovere l'inclusione delle colture proteiche nei sistemi di coltivazione arabile, a causa dei benefici climatici e ambientali forniti. Solo due Stati membri hanno utilizzato la nuova possibilità offerta dall'attuale Pac per implementare interventi settoriali sulle colture proteiche.

La terza scheda informativa presenta diverse iniziative nazionali e regionali relative allo sviluppo di una domanda e offerta di proteine sostenibili e resilienti. La transizione verso sistemi di domanda e offerta di proteine più sostenibili e resilienti richiede un'azione coordinata a tutti i livelli di governance, in tutti i settori politici e lungo tutta la filiera. Un'indagine lanciata dalla Commissione nel 2023 presso gli Stati membri ha mostrato che la maggior parte ha iniziative mirate all'uso di proteine per alimenti e mangimi, nonché per proteine alternative. Diversi Stati membri si concentrano sull'intera filiera e sui suoi diversi livelli. Questa scheda informativa riguarda la ricerca e l'innovazione (R&I) per la fornitura di proteine.

Per colmare il divario in fatto di ricerca e innovazione su legumi e proteine, dal 2015 l'UE ha investito 644 milioni di euro in 125 progetti di ricerca Horizon 2020 e Horizon Europe. Questi progetti mirano a sviluppare sistemi agricoli e filiere alimentari competitivi e sostenibili, che possono contribuire a ridurre la dipendenza dell'UE dalle proteine vegetali importate. Esaminano anche la coltivazione di legumi e altre colture ricche di proteine per migliorare l'efficienza dell'uso delle proteine nel settore zootecnico dell'UE e colmare le lacune di conoscenza nella capacità di produrre e utilizzare fonti proteiche alternative. L'UE supporta anche i gruppi operativi del Partenariato europeo per l'innovazione (Eip-Agri) e i gruppi di discussione della rete EU Cap che lavorano sulla produzione di colture proteiche, sulla nutrizione animale o sulle proteine alternative.

Parallelamente a questo lavoro, il Centro comune di ricerca ha esplorato i driver, le potenziali sinergie e i compromessi da considerare nel passaggio a un sistema proteico più sostenibile e resiliente.