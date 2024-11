Sostenibilità, digitalizzazione e creatività: tre asset fondamentali per il futuro agroalimentare italiano

Si è concluso ieri il seminario Food, Wine & CO., l'appuntamento alla XIII edizione che valorizza l’eccellenza delle realtà italiane nel settore agroalimentare ed eno-gastronomico. Ideato dalla professoressa Simonetta Pattuglia e organizzato dal Master in Economia e Management della Comunicazione e dei Media e dal Master in Marketing e Management dello Sport dell’Università di Roma “Tor Vergata”, è da sempre dedicato ad appassionati ed esperti, studenti e studentesse, nonché ai curiosi dei settori marketing e comunicazione.

Al centro dell’evento evento, quest’anno intitolato “Food Planet: Prodotti, Territori, Imprese. La sfida globale”, il dibattito su tre asset fondamentali legati al futuro del settore agroalimentare italiano: sostenibilità, digitalizzazione e creatività.

Per la sostenibilità in ambito agroalimentare si guarda alla riduzione dell'uso di pesticidi del 50% entro il 2030 (Strategia Farm to Fork, 2023), alla crescita (del 14% fino al 2032) delle pratiche agricole rigenerative per ripristinare la salute del suolo (Emergen Research, 2023), all’aumento del 28% della domanda di prodotti locali e a Km0 (Legacop e Ipsos, 2022) e, infine, alla valorizzazione della dieta mediterranea biologica come modello per salute e sostenibilità ambientale (Fao, 2023);

In campo digitale si guarda all’importanza della valorizzazione dell’agricoltura di precisione, finalizzata all’uso di dati per migliorare l'efficienza, ridurre gli sprechi e ottimizzare le rese (Osservatorio Smart Agrifood, 2024). Si rileva la crescita del 20% nell'uso di app per la tracciabilità e personalizzazione dei prodotti alimentari (McKinsey, 2023), così come quella delle vendite online di alimenti in crescita del 60% nel 2023, con un forte aumento dell'e-commerce alimentare (Enit, 2023);

Si mette in campo la creatività grazie alla crescente integrazione di tecnologia nelle esperienze gastronomiche: ristoranti virtuali, eventi interattivi (Forbes, 2023), collaborazioni tra food, mixologi e brand di moda, per creare esperienze culinarie innovative (Milano Finanza, 2024), esplosione del fenomeno dei ristoranti pop-up e delle esperienze gastronomiche immersive (Elle, 2024) e nuove forme di presentazione dei prodotti alimentari sui social media: video ricette, storytelling di brand, ecc.

“La sostenibilità e la rivoluzione digitale stanno ridisegnando il futuro del marketing e della comunicazione nell’agroalimentare, tracciando una nuova rotta verso un settore più innovativo e responsabile. L’adattamento a questi cambiamenti diventa una sfida cruciale per il settore agroalimentare italiano, chiamato ad evolversi per restare competitivo in un contesto in continua trasformazione. In questo contesto il marketing e la comunicazione giocheranno un ruolo chiave nella fidelizzazione del consumatore e nel trasmettere l’impegno alla sostenibilità delle aziende agroalimentari”, conclude la professoressa Pattuglia.