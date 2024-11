Campania. Tutela Alimentare: sanzioni da oltre 80mila euro

Nuova retata di controlli sul cibo in Campania. Al termine della loro ultima operazione, i carabinieri della Tutela Alimentare hanno riscontrato irregolarità in quasi metà delle ispezioni. Per la precisione, il risultato finale si concretizza in 45 sanzioni amministrative elevate per oltre 80mila euro e 7 illeciti penali su 99 controlli in totale.

A Taurasi (Avellino), è stata smascherata un'attività di stoccaggio del vino con carenze dal punto di vista igienico-sanitario. Sono stati dunque sequestrati 17.200 litri di vino sfuso privo di tracciabilità (valore 86mila euro), assieme a 4000 litri di vino imbottigliato privo di etichettatura (valore 20mila euro). A Forino (Avellinese), sono stati sequestrati 65 kg tra soppressate, caciocavalli e guanciale privi di tracciabilità. Il titolare è stato raggiunto da una sanzione di 1500 euro.

Nei pressi di Giugliano (Napoli), i titolari di tre pizzerie sono accusati di frode per aver riportati nei menù cartacei e digitali ingredienti di qualità, di fatto, poi, mai acquistati. Altre frodi sono state rinvenute a Frattaminore, dove il titolare di una ditta per la conservazione di frutta e ortaggi è stato denunciato per aver spacciato per italiane delle castagne, in realtà provenienti dall'Albania. A Buonabitacolo (Salerno), sono stati sequestrati circa 1010 kg di miele, il cui titolare è risultato non in possesso dell'attestato di formazione previsto dal decreto regionale.

Altri sequestri hanno avuto luogo in quattro pescherie nel beneventano: circa un quintale di prodotti ittici erano privi di etichettature. A San Giorgio del Sannio, i carabinieri hanno sequestrato 400 litri d'olio per i quali mancava la rintracciabilità, multando il titolare con 1500 euro.

A Caserta, il titolare di una sala da ballo è stato denunciato per alimenti (salumi e formaggi in particolare) in cattivo stato di conservazione. Inoltre 20 kg di salami e formaggi sono risultati privi di rintracciabilità.