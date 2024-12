Feste natalizie/3. Gli italiani scelgono la consapevolezza

Consumatori più consapevoli e attenti al budget, preferiscono restare a casa, riscoprendo i valori della tradizione e facendo scelte di acquisto più pratiche e sostenibili. È questo l'identikit scattato dall'indagine sulle scelte dei consumatori in vista del Natale, realizzata dall'Istituto Piepoli per Udicon, l'Unione per la difesa dei consumatori. Tra i regali crescono alimentari e libri, mentre flettono sensibilmente abbigliamento, profumeria, pelletteria e gioielli. La maggioranza degli italiani comprerà i propri doni nei negozi fisici, mentre tra i giovani si raggiunge un pareggio con gli acquisti effettuati online. Infine, sarà circa un italiano su cinque a viaggiare nel periodo natalizio, con una propensione maggiore tra i giovani.



Più in dettaglio, secondo l'indagine, il 55% degli italiani afferma che trascorrerà sicuramente il Natale a casa, con un altro 25% che probabilmente non si muoverà. La propensione a viaggiare durante le festività è in calo, con solo il 18% che ha dichiarato di essere già in viaggio o di averne intenzione. Tra i più giovani, in età compresa fra 18 e 34 anni, la percentuale sale al 27%, ma scende al 21% nella fascia 35-54 anni, fino a solo l'8% per gli over 54.

Secondo l'indagine la maggior parte degli italiani (50%) preferisce acquistare i regali di Natale nei negozi fisici, rispetto al 23% che si affida agli acquisti online. "Sarà un Natale più 'domestico', dove la casa e la famiglia tornano ad essere i luoghi dove trascorrere le festività -spiega Martina Donini, presidente nazionale di Udicon-. È un segno dei tempi. Nonostante le difficoltà economiche, gli italiani dimostrano una grande capacità di adattamento al contesto attuale, pianificando e ottimizzando gli acquisti e mantenendo vive le tradizioni. Acquistare in negozio non è solo una scelta pratica ma anche un modo per riscoprire il valore del contatto umano e soprattutto sostenere le comunità locali. I negozi rappresentano ancora un punto di contatto importante e garantiscono un'esperienza d'acquisto diretta".

Gli acquisti natalizi saranno caratterizzati principalmente da abbigliamento (29%) e alimentari (26%), con una preferenza crescente per i vini e gli spumanti. I libri (22%) e i profumi (14%) sono altre categorie di acquisto in crescita, mentre i giochi (11%), pur essendo popolari tra i giovani (19% nella fascia 18-34 anni), non raggiungono i numeri degli anni passati. "Queste scelte raccontano un consumatore che fa scelte concrete ed è più attento alla qualità e all'utilità. Sarà un Natale che mette al centro il valore del dono pratico e di uso quotidiano", sottolinea ancora Donini.