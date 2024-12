Capodanno/2. Per metà degli italiani sarà "casalingo"

L'incremento è dovuto sia all'inflazione, sia alla maggiore occupazione e disponibilità di tredicesime.

Per il cenone di San Silvestro, gli italiani spenderanno 2,3 miliardi di euro complessivi. Una cifra in aumento, che tuttavia non denota maggiore floridità nei conti in banca ma è dovuto in primo luogo a una generalizzata inflazione. A rilevarlo è il Centro Studi Confcooperative, che segnala una crescita sia rispetto al Capodanno 2024 (100 milioni in più), sia rispetto al Capodanno 2020 (350 milioni in più), l'ultimo del pre-pandemia.

"Prosegue la maratona culinaria degli italiani alle prese con il secondo cenone in una settimana, c'è oculatezza nella spesa, ma si portano in tavola tradizione e qualità", si legge in una nota di Confcooperative.

In positivo, va rilevata una maggiore propensione agli acquisti generata dall'accresciuta disponibilità di tredicesime, che salgono dai 49 miliardi dello scorso anno ai 51,3 di quest'anno, oltre che dall'aumento dell'occupazione.

Al tempo stesso, però, Confcooperative registra "il forte malcontento del ceto medio declassato dal caro vita" e i 10 milioni di italiani, oscillanti tra povertà assoluta e relativa. Un italiano su due attenderà l'ultimo dell'anno in casa propria, di familiari o di amici, tre su dieci festeggeranno in viaggio, mentre due su dieci lo vivranno a ristorante o in altri locali.