Fao: diversità genetica vegetale e forestale a rischio

La diversità genetica è fondamentale per creare sistemi agroalimentari più resilienti che resistano a sfide come i cambiamenti climatici. Poiché l'80% del cibo che consumiamo è di origine vegetale, preservare un'ampia gamma di materiale genetico consente agli agricoltori di coltivare colture e varietà adatte ai loro ambienti locali, migliorando la sicurezza alimentare e i mezzi di sostentamento. A riguardo, due rapporti pubblicati questa settimana sotto gli auspici della Commissione sulle risorse genetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, sotto l'egida dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Fao), sottolineano la necessità di un'azione urgente.

Il terzo rapporto sullo stato delle risorse genetiche vegetali mondiali per l'alimentazione e l'agricoltura, pubblicato lunedì, e il secondo rapporto sullo stato delle risorse genetiche forestali mondiali, pubblicato mercoledì, rivelano tendenze preoccupanti nella diversità globale di piante e foreste. Ad esempio, oltre il 40% di tutti i taxa esaminati non sono più presenti in almeno una delle aree in cui erano precedentemente coltivati o si trovavano naturalmente, mentre circa un terzo delle specie arboree è minacciato.

Il terzo rapporto della Fao sullo stato delle risorse fitogenetiche mondiali per l'alimentazione e l'agricoltura fornisce una valutazione globale dello stato di conservazione e dell'uso sostenibile delle risorse fitogenetiche. Basato principalmente su informazioni fornite da 128 paesi e diversi centri di ricerca internazionali, il rapporto evidenzia perdite nella diversità vegetale e preoccupanti lacune nei dati.

Il report offre anche alcune buone notizie. Ad esempio, dal 2009, c'è stato un aumento dell'8% nella conservazione di semi o altri materiali vegetali in "collezioni di germoplasma", contribuendo a garantire che le risorse genetiche necessarie per i futuri programmi di allevamento rimangano disponibili. Il mercato globale dei semi è aumentato di valore da 36 miliardi di dollari nel 2007 a oltre 50 miliardi di dollari nel 2020, con 40 paesi (oltre due terzi dei quali in via di sviluppo) che hanno segnalato miglioramenti nei loro sistemi di sementi, facilitando l'adozione da parte degli agricoltori di varietà di colture idonee.

Sebbene le capacità umane e istituzionali globali siano migliorate, ad esempio nella maggiore applicazione di biotecnologie che migliorano l'efficienza nell'uso e nella conservazione delle risorse genetiche vegetali, i progressi sono stati irregolari. Rafforzare queste capacità è fondamentale per attuare pienamente il Secondo piano d'azione globale per le risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura e rispettare altri impegni globali, come gli Obiettivi di sviluppo sostenibile e il Quadro globale sulla biodiversità di Kunming-Montreal.

"Rafforzare la conservazione e l'uso sostenibile delle risorse genetiche vegetali non è solo una priorità agricola, è una necessità fondamentale per garantire un futuro più sostenibile, resiliente e sicuro dal punto di vista alimentare per tutti", scrive il direttore generale della Fao QU Dongyu nella prefazione del rapporto.

Il secondo rapporto sullo stato delle risorse genetiche forestali nel mondo valuta la conservazione, l'uso sostenibile e lo sviluppo delle risorse genetiche degli alberi e di altre piante legnose. Rileva che la disponibilità di informazioni sulle risorse genetiche forestali è aumentata ma rimane inadeguata, ostacolando gli sforzi per migliorarne la gestione.

Le valutazioni tassonomiche e delle minacce effettuate nell'ultimo decennio hanno aumentato la disponibilità di informazioni sugli alberi e altre specie di piante legnose. Tuttavia, la maggior parte di queste specie rimane inadeguatamente studiata.

Ci sono circa 58.000 specie di alberi in tutto il mondo, circa 1.600 specie di bambù legnoso e quasi 500 specie di rattan (palme rampicanti). Le specie di alberi minacciate, circa il 30 percento del totale, si trovano in tutto il mondo, ma la maggior parte si trova in aree tropicali e subtropicali.

Il rapporto ha scoperto che quasi due terzi dei paesi mantengono inventari nazionali delle risorse genetiche forestali, raccogliendo informazioni da vari stakeholder. A livello globale, i paesi hanno segnalato più di 2.800 specie di alberi e altre piante legnose, di cui quasi 1.800 sono state caratterizzate geneticamente. Circa 1.400 e 1.100 specie sono incluse rispettivamente nei programmi di conservazione in situ ed ex situ.