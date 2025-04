Antibiotici nell'allevamento: produttività è la chiave per ridurli

Un nuovo studio condotto dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Fao) e dai partner di ricerca evidenzia che il miglioramento della produttività del bestiame è fondamentale per ottenere riduzioni sostanziali nell'uso globale di antibiotici. Senza interventi mirati, si prevede che l'uso di antibiotici nel bestiame aumenterà di quasi il 30% entro il 2040. Tuttavia, la nuova ricerca, pubblicata su Nature Communications, rileva che i guadagni strategici di produttività nei sistemi di allevamento potrebbero dimezzare tale utilizzo.

Lo studio prevede che, in uno scenario di business-as-usual, l'uso globale di antibiotici nel bestiame potrebbe salire fino a 143.481 tonnellate entro il 2040, registrando un aumento complessivo del 30% rispetto al 2019. Tuttavia, scenari alternativi indicano che l'uso di antibiotici potrebbe essere ridotto fino al 57% se la produttività del bestiame fosse ottimizzata. Migliorando la salute degli animali, le pratiche di gestione e l'efficienza della produzione, l'uso di antibiotici potrebbe essere ridotto a circa 62.000 tonnellate entro il 2040, dimostrando il potenziale degli interventi mirati nel raggiungimento degli obiettivi di riduzione globali.

"Migliorare l'efficienza della produzione zootecnica è fondamentale per ridurre l'uso di antibiotici", ha affermato Alejandro Acosta, economista della zootecnia presso la Fao e autore principale dello studio. "Producendo più cibo di origine animale con lo stesso numero di animali o con un numero inferiore, possiamo ridurre la necessità di antibiotici negli animali da allevamento, rafforzando al contempo la sicurezza alimentare globale".

Questo messaggio sottolinea gli impegni globali per combattere la resistenza antimicrobica (Amr). La dichiarazione Amr dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 2024 richiede una significativa riduzione dell'uso di antimicrobici nei sistemi agroalimentari entro il 2030. Il raggiungimento di questo obiettivo pone sfide considerevoli, soprattutto nelle regioni in cui la produzione zootecnica si sta espandendo per soddisfare la crescente domanda di cibo.

"Le parti interessate del settore zootecnico devono collaborare per migliorare la prevenzione delle malattie, rafforzare i sistemi di monitoraggio e investire in innovazioni che migliorino la salute degli animali, riducendo al contempo la dipendenza dagli antibiotici", ha sottolineato Junxia Song, responsabile senior della salute animale presso la Fao e coautore dello studio.

A sostegno di questi sforzi, la Fao ha recentemente lanciato l'iniziativa "Reduce the Need for Antimicrobials on Farms for Sustainable Agrifood Systems Transformation" (Renofarm). Questo programma fornisce linee guida politiche, assistenza tecnica e sviluppo delle capacità per aiutare i paesi a ridurre l'uso di antibiotici, promuovendo al contempo una trasformazione sostenibile del bestiame.

"La Fao si impegna a trasformare i sistemi agroalimentari riducendo la necessità di antimicrobici, come fa Renofarm, promuovendo così pratiche sostenibili e salvaguardando la salute pubblica", ha affermato Thanawat Tiensin, direttore generale aggiunto e direttore della Divisione Produzione e Salute Animale della Fao.

Un contributo fondamentale dello studio è l'introduzione del metodo Livestock Biomass Conversion (Lbc), che migliora l'accuratezza nella stima della biomassa del bestiame tra diverse specie, sistemi di produzione e pratiche di gestione. Ciò consente una stima più precisa dell'intensità dell'uso di antibiotici, consentendo ai decisori politici e alle parti interessate di sviluppare strategie più efficaci per ottimizzare la produzione di bestiame e ridurre al minimo la dipendenza dagli antibiotici.

In allegato a questa EFA News il testo integrale dello studio "The future of antibiotic use in livestock" a cura della Fao.