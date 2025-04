Anuga 2025: focus sulle proteine alternative

Anuga, una delle maggiori fiere del settore Food&Beverage a livello globale, presenta, insieme al suo knowledge partner Innova Market Insights, le tendenze decisive e i temi chiave per il 2025. Questi sviluppi riflettono la crescente capacità innovativa del settore e giocheranno un ruolo chiave ad Anuga 2025. Al centro dell'attenzione ci saranno in particolare alimenti personalizzati, sostenibilità, fonti proteiche alternative e la crescente influenza delle marche private. In qualità di trendsetter globale, Anuga definisce tendenze significative e dimostra un concreto potenziale commerciale con i suoi temi chiave.

Il desiderio di un'alimentazione personalizzata è in aumento. Ciò significa che i consumatori scelgono in modo selettivo alimenti e bevande che soddisfano le loro preferenze e abitudini alimentari individuali. Aspetti come una dieta equilibrata, un apporto di nutrienti basato sulle esigenze e gli alimenti funzionali stanno diventando sempre più importanti. Secondo l'Innova Trends Survey 2025, oltre un terzo dei consumatori utilizza alimenti e bevande arricchiti per un apporto mirato di nutrienti. Il mercato dei prodotti per la regolazione del peso sta registrando una crescita particolarmente forte, con un tasso di crescita annuo (Cagr) dell'8% (2022-2024). Stati Uniti, India e Regno Unito stanno trainando questo sviluppo, mentre la Germania registra la crescita più elevata in Europa.

L'enfasi è sempre più posta sui prodotti sostenibili: in particolare, le proteine vegetali come le fave stanno acquisendo sempre più importanza. Il mercato degli alimenti vegetali a base di fave registra una crescita annua dell'11% (2022-2024). Germania, Regno Unito e Finlandia sono leader in questo settore, mentre la Svizzera registra la crescita più elevata in Europa con un +108%. Parallelamente, aumenta la domanda di alternative a materie prime sensibili al clima come cacao, caffè o succo d'arancia. Le aziende puntano sempre più su prodotti sostitutivi sostenibili come la carruba come alternativa al cacao, il caffè di lupino al posto del caffè convenzionale o i succhi di frutta fermentati come sostituti del succo d'arancia. Queste soluzioni innovative contribuiscono a ridurre l'impatto ambientale e a rispondere alle crescenti esigenze di sostenibilità dei consumatori. Un consumatore su due in tutto il mondo eviterebbe o ridurrebbe un prodotto se sapesse che non è stato prodotto in modo sostenibile.

La tendenza verso fonti proteiche alternative si sta sviluppando rapidamente. Mentre le proteine vegetali sono aumentate del 5% tra il 2020 e il 2024, la domanda di proteine coltivate e microbiche è aumentata del 15% nello stesso periodo. Queste ultime sono particolarmente richieste nelle categorie Sostituti della Carne (43% delle nuove introduzioni), Piatti Pronti (13%) e Dessert e Gelati (11%). Inoltre, un sondaggio in corso mostra che due consumatori su cinque in tutto il mondo sono interessati a testare prodotti a base di carne ibrida che combinano fonti proteiche convenzionali e alternative.

Con l'introduzione di Anuga Alternatives, Anuga, nel suo ruolo pionieristico, sta aprendo la strada al futuro dell'industria alimentare globale. La nuova fiera presenterà prodotti a base di proteine vegetali, proteine di insetti, proteine di alghe, proteine di funghi e carne coltivata in vitro.

La "snackificazione" è ancora una mega tendenza. Circa la metà dei consumatori consuma almeno uno spuntino al giorno, con piacere e comfort come fattori chiave. I produttori puntano sempre più su porzioni più piccole e su innovazioni nel gusto per soddisfare le esigenze dei consumatori in termini di piacere e praticità alimentare.

I marchi del distributore stanno acquisendo importanza soprattutto in Europa e Nord America. Nel 2023, poco meno di un terzo dei consumatori ha dichiarato di optare più spesso per i marchi commerciali. L'Europa domina con il 62% delle nuove introduzioni nel segmento dei marchi del distributore, seguita da Nord America e Asia. I marchi commerciali sono particolarmente rappresentati nelle categorie Prodotti da forno (13%), Carne, pesce e uova (12%) e Piatti pronti (12%).

I prodotti premium convincono non solo per la loro esclusività, ma anche per la loro sostenibilità e qualità. I consumatori si aspettano sempre più prodotti eticamente corretti e salutari. La quota di lanci premium tra Bevande calde (11%), Salse e spezie (10%) e Snack (9%) è particolarmente elevata.