Pasqua. Unaitalia: con le uova il gourmet incontra il benessere

Il pranzo di Pasqua è una tradizione irrinunciabile per gli italiani: circa 8 connazionali su 10 la celebrano fra le mura di casa, mentre i restanti optano per ristoranti o pic-nic all’aperto. Un’occasione per riscoprire tutto il fascino delle uova, alimento principe della tavola pasquale a casa e nei menù stellati, tornato alla riscossa per le sue proprietà benefiche: ricche di vitamina D, fondamentale per le ossa, sono anche un’ottima fonte di vitamine del gruppo B (e B12). “Le uova", sottolinea Luca Piretta, nutrizionista e gastroenterologo dell’Università Campus Biomedico di Roma, "sono uno scrigno di nutrienti essenziali per il nostro organismo quali la vitamina B12, che favorisce un corretto funzionamento del metabolismo; la colina, invece, favorisce la pulizia del fegato; la vitamina D e il fosforo contribuiscono a ossa e denti sani; la luteina contenuta nel tuorlo aiuta a prevenire alcune malattie degenerative degli occhi e, infine, il ferro, minerale essenziale per l'ossigenazione del sangue”.

Unaitalia, l’associazione di riferimento delle carni avicole e delle uova, ricorda l’uovo come alimento essenziale non solo nella tavola di Pasqua ma nella cucina di tutti i giorni degli italiani. Un bene rifugio e star del carrello della spesa, oggi alimento “democratico” per eccellenza. “Le uova", spiega Lara Sanfrancesco, direttore di Unaitalia, "sono un alimento funzionale, versatile e adatto a tutte le tasche, che offre un equilibrio perfetto tra proteine di elevata qualità, vitamine e sali minerali. A lungo considerate un 'salva cena' per chi non sa cucinare, oggi sono interpretate anche da grandi chef e tavole stellate”. Tra le grandi interpretazioni italiane, quelle di Davide Scabin, Carlo Cracco, Massimo Bottura, Andrea Aprea e Pino Cuttaia.

L'uovo, simbolo universale di perfezione e rinascita, ha ispirato grandi chef come Davide Scabin (Ristorante Carignano, 1 stella Michelin, Torino) e il suo magistrale Cyber egg (1998) a base di tuorlo d’uovo con caviale, scalogno tritato, pepe nero e vodka, diventato uno dei piatti a base di uova più famosi insieme all’“uovo alla Carlo Cracco”, che nel 2004 scrisse sull’argomento “La Quadratura dell’uovo”: un tuorlo marinato utilizzando una tecnica a freddo, basata sulla denaturazione delle proteine. Ricoperti di sale e zucchero, che assimilano l’acqua presente nelle uova, i tuorli si solidificano, in maniera proporzionale al tempo di marinatura. O ancora l’inimitabile uovo in lasagna di Massimo Bottura (Osteria Francescana, 3 stelle Michelin): un uovo embrionale (il tuorlo deve rimanere liquido), farcito di brodo di ragù, servito con tagliatelle croccanti e gallette di Grana.

E non mancano proposte ideali per i pranzi domenicali in famiglia, come quella di chef Andrea Aprea (Andrea Aprea, 2 stelle Michelin, Milano) che ha trasformato l'uovo al Purgatorio in un “sugo della domenica”: un uovo cotto a bassa temperatura, adagiato su una cipolla stufata e salsa di pomodoro, in accompagnamento una cialda croccante da spezzare e condividere con i commensali. Banco di prova di aspiranti chef è l“Uovo di Seppia” di Pino Cuttaia (La Madia, 2 stelle Michelin, Licata), protagonista dell’Invention test della finale di Masterchef 7: una seppia che protegge un tuorlo, servito su crema al nero di seppia e ricotta (o su tartufo).Tra le ricette stellate l’“uovo barzotto” di Claudio Sadler (Sadler, 1 stella Michelin, Milano) con spaghetti di asparagi, spuma di patate e tartufo nero, quello “di yogurt e mango”, proposto da Andrea Berton (Berton, 2 stelle Michelin, Milano), o ancora l“uovo, radici e tartufo” di Angelo Sabatelli (ristorante Angelo Sabatelli, 1 stella Michelin, Bari). Infine, le chef Cinzia De Lauri e Sara Nicolosi di Altatto (1 stella Michelin, Milano) con Stone Egg propongono un’esperienza sensoriale: un uovo servito in contenitori di pietra ollare valtellinese che evoca la raccolta a mano dell’uovo.

“A lungo oggetto di pregiudizi legati al colesterolo, oggi le uova sono considerate un alimento preziosissimo per la salute, un concentrato di nutrienti vitali che supportano diverse funzioni corporee, dal metabolismo alla salute degli occhi e delle ossa. Un consumo moderato, fino a quattro uova a settimana per un adulto sano, può contribuire significativamente al benessere generale grazie all'apporto di proteine di alta qualità, vitamine essenziali e minerali preziosi", spiega il nutrizionista Luca Piretta.

Ecco cinque motivi per cui è importante integrarle in una dieta bilanciata secondo l’esperto.

1) Vitamina B12: "La vitamina B12 è un vero motore per il nostro organismo, in quanto svolge un ruolo chiave nel metabolismo energetico, aiutandoci a convertire il cibo in energia utilizzabile. Assicurare un adeguato apporto di questo nutriente, presente nelle uova, è fondamentale per sentirsi attivi e in forma".

2) Tuorlo per un fegato in salute: "Il tuorlo dell'uovo è un tesoro nutrizionale spesso sottovalutato. Oltre a contenere grassi buoni, è ricco di colina, un nutriente essenziale per la salute del fegato, supportando le sue funzioni depurative e metaboliche. Integrare il tuorlo nella dieta contribuisce quindi al benessere epatico".

3) Vitamina D e il fosforo per ossa e denti sani: "Per mantenere una struttura scheletrica forte e denti sani, la vitamina D e il fosforo sono alleati indispensabili. Le uova forniscono entrambi questi nutrienti, lavorando in sinergia per favorire la mineralizzazione ossea e la resistenza del nostro sistema scheletrico e dentale nel tempo".

4) Luteina per proteggere la vista dalle malattie degenerative: "La luteina è un potente antiossidante presente nel tuorlo dell'uovo che svolge un'azione protettiva per la salute degli occhi. Consumare regolarmente uova può contribuire a prevenire o rallentare la progressione di alcune malattie degenerative della vista legate all'età, come la degenerazione maculare".

5) Ferro, minerale cruciale per l'ossigenazione del sangue: "Il ferro è un minerale fondamentale per la nostra vitalità, in quanto è un componente essenziale dell'emoglobina, la proteina che trasporta l'ossigeno nel sangue. Un adeguato apporto di ferro attraverso alimenti come le uova è cruciale per prevenire l'anemia e garantire che tutti i nostri organi e tessuti ricevano l'ossigeno necessario per funzionare correttamente".