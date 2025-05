Eurostat, il 22,4% degli occupati Ue lavora nei fine settimana

Diciamolo subito: il dato pubblicato da Eurostat ieri, in occasione della giornata dei Lavoratori, non riporta dati recenti ma non per questo non lascia ugualmente interdetti. In Ue, infatti, secondo l'Ufficio statistico, il 22% degli occupati lavora abitualmente nei fine settimana. O meglio, più precisamente, secondo Eurostat nel 2023, il 22,4% degli occupati nell'Unione europea lavorava abitualmente nei fine settimana.

Nel 2023, Eurostat conferma che il lavoro nei fine settimana era più comune tra gli operai qualificati dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca (49,5%), gli addetti ai servizi e alle vendite (48,9%) e le persone con occupazioni elementari (26,7%).

Mentre il 19,2% dei lavoratori dipendenti lavorava abitualmente durante il fine settimana, ciò valeva anche per il 46,7% dei lavoratori autonomi con dipendenti (datori di lavoro) e per il 37,8% dei lavoratori autonomi senza dipendenti (lavoratori in proprio).

Tra i Paesi dell'UE, la Grecia ha registrato la percentuale più alta di dipendenti che lavorano nei fine settimana (32,3%), seguita dall'Italia (30,9%) e da Cipro (26,4%). I tassi più bassi sono stati registrati in Lituania (3,0%), Polonia (4,5%) e Ungheria (6,6%).