Grandi marchi: Mulino Bianco è il più amato dagli italiani

YouGov ha ufficialmente presentato il Brand Footprint Europe Report 2025, il report che analizza i marchi di beni di largo consumo più scelti dai consumatori europei e italiani. Secondo il rapporto, confermando i risultati del 2024, Mulino Bianco si mantiene al vertice della classifica nazionale, precedendo giganti brand internazionali come Kinder (2°) e Coca-Cola (3°).

La classifica si basa sulle scelte di acquisto reali dei consumatori e riflette il posizionamento dei brand maggiormente presenti nei carrelli della spesa delle famiglie. I marchi più scelti sono stati premiati durante l’evento “YouGov Forward: crescita, penetrazione, opportunità” tenutosi l’8 luglio a Villa Torretta da parte di Roberto Borghini, General Manager di YouGov Shopper.

"La classifica dei marchi di largo consumo più scelti dagli italiani rimane invariata, fenomeno che evidenzia il legame dei consumatori italiani con le marche storiche e consolidate”, dichiara Roberto Borghini. “Questo trend delinea un mercato in cui familiarità e reputazione del brand giocano un ruolo cruciale nel determinare le decisioni d’acquisto quotidiane. In questo contesto, per i nuovi player può risultare una sfida significativa inserirsi efficacemente nel carrello della spesa. Tuttavia, l’innovazione, la capacità di intercettare bisogni emergenti come il benessere e la sostenibilità, e la proposta di valore distintiva rappresentano leve strategiche fondamentali per conquistare quote di mercato e creare nuovi punti di contatto con i consumatori. YouGov si impegna a supportare le aziende nell’analisi approfondita di questi comportamenti, offrendo soluzioni che favoriscono l’ingresso e la crescita nel mercato FMCG italiano".

L’evento ha rappresentato un’occasione per YouGov di presentare le proprie soluzioni innovative e le loro applicazioni, con interventi dei rappresentanti dell’istituto di ricerca, e con una tavola rotonda arricchita da presenze di rilievo da parte di rappresentanti di industria, distribuzione, media e istituzioni, tra cui Cristiano Gallotta (Unilever), Massimiliano Cessari (Dentsu) e Mario Mazzocchi, professore di Economia Statistica dell’Università di Bologna.

Il Brand Footprint Europe Report utilizza l'indicatore messo a punto da YouGov “Consumer Reach Points” (Crp) per valutare la “forza” dei marchi. Il CRP si calcola moltiplicando tre fattori: la popolazione di famiglie, la penetrazione (percentuale di famiglie che acquistano il marchio) e la frequenza di acquisto da parte dei consumatori (il numero di volte in cui il brand è acquistato, in media). Questo indicatore riflette il livello di coinvolgimento dei consumatori, evidenziando quanti scelgono un prodotto e quando spesso. Attraverso l’analisi di tali parametri, il Brand Footprint di YouGov offre un quadro esaustivo dei marchi che hanno conquistato con efficacia i consumatori italiani.

Classifica di Cps dei 10 marchi di largo consumo scelti più di frequente in Italia (Crp in milioni)

- Mulino Bianco

- Kinder

- Coca-Cola

- San Benedetto

- Galbani

- Barilla

- Granarolo

- Aia

- Divella

- Pavesi

Coca Cola, la bevanda iconica, con 17,4 milioni di famiglie e 67% di penetrazione, si aggiudica il terzo posto grazie anche alle linee senza zucchero, destinate ai consumatori più attenti al benessere. conquista chi è attento al Benessere ma non vuole rinunciare al gusto. Al secondo posto Kinder, marchio presente in 14 mercati, acquistato da ciascuna famiglia in media in un anno almeno 3 volte. In particolare, Kinder è presente con una penetrazione quasi pari al 100% tra le famiglie con bambini. Gli italiani scelgono come primo marchio Mulino Bianco, con oltre 22 milioni di famiglie e una frequenza annuale di circa 15 acquisti per famiglia. Il marchio italiano ha saputo differenziarsi tra prodotti dolci e salati, con una rosa di prodotti sia per chi predilige scelte più sane, sia per chi cede a quelle più golose e fa dell’innovazione un punto di forza.Infine, menzione d’onore ad un “nuovo arrivato” del 2025 nella top 20 delle scelte, ovvero il marchio Pepsi, in particolare, la linea “Zero”, che risponde alla tendenza di scegliere prodotti più congeniale ad un’idea di benessere.