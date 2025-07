Kinder: il gioco è importante, anche tra genitori e figli

In tutto il mondo, mentre i genitori si preparano per le vacanze scolastiche, Kinder pubblica i risultati di una nuova ricerca preliminare condotta dall'Institute for the Science of Early Years presso l'Università di East London (Uel), che rivela lo straordinario potere del gioco condiviso nel rafforzare i legami familiari.

Supportato da Kinder, uno dei marchi Ferrero più amati, tale studio ha utilizzato una tecnologia indossabile all'avanguardia, indossata da bambini e familiari, per catturare in tempo reale le dinamiche emotive e fisiche durante le sessioni di gioco in casa. La ricerca esplora come semplici momenti di gioco suscitino gioia, incoraggino il linguaggio, riducano lo stress e coltivino il benessere emotivo.

"I nostri primi studi rivelano uno schema sorprendente: molte famiglie spesso condividono lo stesso spazio fisico, ma mentalmente sono a chilometri di distanza: un bambino immerso in un videogioco, un altro concentrato su un giocattolo e un terzo perso nel disegno. Mentre il gioco solitario ha importanti benefici per l'indipendenza e la creatività dei bambini, la nostra ricerca mostra come il gioco condiviso possa intrecciare le famiglie in una dinamica unitaria. Attraverso il gioco condiviso, vediamo le relazioni familiari prendere vita", afferma Sam Wass, direttore dell'Institute for the Science of Early Years presso l'Università di East London. "La nostra ricerca sta esaminando i modi in cui il gioco incoraggia i bambini a formare legami più profondi con i loro fratelli e genitori, portando a modelli di linguaggio e movimenti più coerenti all'interno delle famiglie. Ancora più notevole, la nostra ricerca suggerisce che il gioco potrebbe influenzare la sincronizzazione degli stati d'animo e dei livelli di stress delle famiglie, evidenziando il ruolo importante del gioco nella connessione emotiva e nel benessere collettivo. Non vedo l'ora di vedere come la ricerca in corso di Kinder con il panel 'Value of Play' continuerà a portare alla luce nuove intuizioni e aree di esplorazione".

Questi risultati iniziali aprono la strada a ulteriori analisi da parte dei ricercatori dell'Università di East London e di Kinder. Il loro continuo lavoro esplorerà come il gioco condiviso influenzi il benessere emotivo a lungo termine dei bambini e la regolazione dello stress, rafforzando l'interconnessione all'interno delle famiglie.

È stato quindi istituito un panel di importanti esperti accademici e clinici per esaminare i benefici del gioco nello sviluppo infantile. Nell'ultimo anno, quattro esperti di fama internazionale hanno condotto studi di ricerca indipendenti su come il gioco spontaneo e gioioso contribuisca alla crescita dei bambini, con particolare attenzione allo sviluppo emotivo e sociale, nonché all'immaginazione. I relatori del panel "Value of Play" sono:

Sam Wass, direttore dell'Institute for the Science of Early Years presso l'Università di East London; Elizabeth Kilbey, consulente in Psicologia Clinica; Victoria Murphy, docente di Linguistica Applicata e Direttrice del Dipartimento di Scienze dell'Educazione presso l'Università di Oxford; Lynn Ang, docente di Educazione della Prima Infanzia, University College London. Promuovendo l'importanza del gioco, Kinder mira a promuovere una cultura in cui il gioco sia apprezzato e considerato prioritario.

"In Kinder, puntiamo a contribuire a una società che valorizzi il tempo trascorso giocando. Siamo affascinati dal potere trasformativo del gioco, dalla sua capacità di promuovere lo sviluppo dei bambini con gioia e dal suo ruolo nel rafforzare i legami familiari. Questa nuova iniziativa globale mi riempie di orgoglio, poiché approfondisce la collaborazione di Kinder con esperti del settore", ha dichiarato Emiliano Laricchiuta, presidente Globale di Kinder presso il Gruppo Ferrero. "Insieme, continueremo ad approfondire i profondi benefici del gioco sullo sviluppo della prima infanzia. I risultati della ricerca saranno a disposizione di genitori e famiglie e guideranno anche lo sviluppo dei nostri giocattoli e delle nostre esperienze di gioco, affinché siano coinvolgenti e divertenti, ma anche basati su conoscenze scientifiche. In questo modo, sia i bambini che i genitori potranno divertirsi e trarre beneficio dal gioco in modi supportati dalla ricerca".

Ulteriori risultati della ricerca del panel di esperti saranno pubblicati nel corso del 2025 e nel 2026 e resi disponibili su Kinder.com.