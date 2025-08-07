Italbiotec protagonista del bando "Collabora e innova"

ItalBiotec Srl, società benefit e pmi Innovativa attiva nella progettazione europea e nei servizi avanzati per la ricerca e lo sviluppo nel campo della bioeconomia, dell’agroalimentare e della salute, rafforza il proprio ruolo di regia nel sistema dell’innovazione lombardo, centrando un risultato senza precedenti nel bando “Collabora & Innova” promosso da Regione Lombardia. Italbiotec ha visto, in...