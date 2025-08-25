Argentina: export girasoli in crescita nel I° semestre

In Argentina, la produzione di olio di girasole arriva a numeri da record a luglio. A riferirlo è la segreteria dell'Agricoltura, dell'Allevamento e della Pesca del ministero dell'Economia, secondo la quale durante questo mese, sono state frantumate 487.541 tonnellate di girasoli, superando di gran lunga il precedente record stabilito a luglio 2023, pari a 402.141 tonnellate.Inoltre, per il terzo...