Catania: operazione Ps contro ambulanti abusivi

970 kg di alimenti non tracciati, comprendenti in particolare frutta, verdura e oltre un centinaio di uova, con sanzioni per quasi 20 mila euro. Questo il risultato di un blitz della Polizia di Stato a Catania, nei quartieri di Nesima e San Giovanni Galermo, per contrastare l'abusivismo commerciale.

L'operazione è stata coordinata dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Nesima, in collaborazione con alcune pattuglie del Commissariato e del Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Orientale”, il personale del Nucleo Operativo Regionale Agroalimentare del Corpo Forestale della Regione Siciliana e gli agenti del settore “Annona” della Polizia Locale.

Uno dei controlli è stato effettuato in corso Indipendenza e ha avuto ad oggetto una bancarella dell'ortofrutta, estesa per circa 10 metri sul bordo della carreggiata. Il 53enne titolare dell'attività è sotto accusa per mancanza dei requisiti professionali necessari per la vendita dei prodotti alimentari, esercizio abusivo dell’attività commerciale e occupazione abusiva del suolo pubblico. L'ambulante è stato raggiunto da una sanzione pecuniaria di 3600 euro e si è visto sequestrare quasi 400 kg di cibo non tracciato, poi interamente donato in beneficienza.

Uno scenario analogo è stato riscontrato in via Diaz, dove un altro ambulante ha ricevuto anch'egli una sanzione di 3600 euro. In questo caso, il sequestro ha riguardato circa 100 kg di frutta e verdura, assieme a un centinaio di uova.

Nel quartiere di San Giovanni Galermo sono stati sequestrati 500 kg di frutta non tracciata, tra cui spiccavano 160 kg di uva, 60 kg di meloni e 100 kg di angurie. Il titolare è stato sanzionato per circa 10.400 euro, per mancanza di requisiti professionali per la vendita degli alimenti, occupazione abusiva del suolo pubblico e mancanza di autorizzazione alla vendita di alcolici.