Emilia Romagna: quasi 9 mln euro per innovazione e sperimentazione
Nuovo bando regionale punta a favorire i test per le imprese agro-zootecniche
Innovazione e sperimentazione. Sono la “cifra” dei progetti (dal settore lattiero-caseario a quello suinicolo, dall’ortofrutticolo all’avicolo) che verranno finanziati con quasi 9 milioni di euro complessivi, messi a bando dalla Regione, del Piano di sviluppo rurale (Psr) 2023-2027. Si tratta, in particolare, di risorse previste dall’intervento Srg08 (“Sostegno ad azioni pilota e di collaudo dell’innovaz...
lml - 53070
EFA News - European Food Agency
