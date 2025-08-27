It does not receive public funding
Editor in chief:
CLARA MOSCHINI

Emilia Romagna: quasi 9 mln euro per innovazione e sperimentazione

Nuovo bando regionale punta a favorire i test per le imprese agro-zootecniche

Innovazione e sperimentazione. Sono la “cifra” dei  progetti (dal settore lattiero-caseario a quello suinicolo, dall’ortofrutticolo all’avicolo) che verranno finanziati con quasi 9 milioni di euro complessivi, messi a bando dalla Regione, del Piano di sviluppo rurale (Psr) 2023-2027. Si tratta, in particolare, di risorse previste dall’intervento Srg08 (“Sostegno ad azioni pilota e di collaudo dell’innovaz...

lml - 53070


