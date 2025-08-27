Fao: agricoltura di Amalfi diventa patrimonio agricolo mondiale

Un'ex miniera di sabbia ferrosa trasformata in un sistema agro-silvo-pastorale terrazzato, un paesaggio di agrumeti con muri in pietra in Giappone e un iconico sistema terrazzato mediterraneo sui ripidi pendii costieri italiani sono le ultime aggiunte ai Sistemi del Patrimonio Agricolo di Importanza Globale (Giahs), portando il numero di tali siti a oltre 100 in tutto il mondo nell'anno in cui la Fao celebra il suo 80° anniversario.

Questi sistemi sono stati formalmente designati nell'ambito del programma di punta dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (Fao) durante una riunione del Gruppo Consultivo Scientifico del Giahs. Con queste tre nuove aggiunte, la rete globale del patrimonio agricolo comprende ora 102 sistemi in 29 paesi, con il Giappone che raggiunge quota 17 siti e l'Italia che ne aggiunge un terzo.

Questi sistemi dinamici e resilienti incarnano una ricca agrobiodiversità, conoscenze tradizionali, culture e paesaggi inestimabili, gestiti in modo sostenibile da agricoltori, pastori, pescatori e comunità forestali, con modalità che supportano i mezzi di sussistenza locali e la sicurezza alimentare.

"La Fao è onorata di accogliere questi nuovi eccezionali siti nella famiglia dei Sistemi del Patrimonio Agricolo di Importanza Globale. Ogni sito è una testimonianza dell'ingegno e della resilienza delle comunità rurali e agricole, e mette in mostra pratiche agricole sostenibili che sono state attentamente mantenute e adattate di generazione in generazione", ha affermato Kaveh Zahedi, direttore dell'Ufficio Cambiamenti Climatici, Biodiversità e Ambiente della Fao.

Limonaie e il Sistema Agricolo Terrazzato di Amalfi - Arroccate sui ripidi terrazzamenti della Costiera Amalfitana, comunità agricole secolari hanno plasmato un paesaggio suggestivo di limoneti, ulivi e vigneti a picco sul mare. L'iconico limone "Sfusato Amalfitano" viene coltivato sotto pergole di castagno con tecniche manuali e raccolto dai cosiddetti "agricoltori volanti", un termine coniato per il modo in cui si bilanciano e camminano lungo le pergole durante la raccolta.

I terrazzamenti costruiti con muri a secco prevengono l'erosione, stabilizzano il terreno e contribuiscono a regolare l'acqua e la temperatura. Questo territorio ospita fino a 800 alberi di limone per ettaro, con una resa fino a 35 tonnellate, utilizzando metodi a basso apporto e senza pesticidi. È anche ricco di biodiversità, con oltre 970 specie vegetali, tra cui rare specie mediterranee.

Le donne svolgono un ruolo chiave, contribuendo al lavoro agricolo e alle tradizioni di questo sistema. Il sistema terrazzato è anche riconosciuto Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco, rappresentando un esempio significativo di agricoltura montana mediterranea sostenibile.

Il sistema di frutteti terrazzati in pietra Mikan della regione di Arida-Shimotsu, prefettura di Wakayama, Giappone - Nella regione montuosa di Arida-Shimotsu, nella prefettura di Wakayama, in Giappone, generazioni di famiglie di agricoltori coltivano mikan (Citrus unshiu) da oltre 400 anni. Questo sistema tradizionale si basa su frutteti terrazzati in pietra, adattati ai pendii ripidi e al clima subtropicale umido della regione. I terrazzamenti mantengono le funzioni vitali del suolo e dell'acqua e ospitano oltre 30 varietà di mikan adattate ai microclimi locali.

Radicato nell'agricoltura familiare su piccola scala, utilizzando metodi collaudati, il sistema preserva le conoscenze tradizionali, la biodiversità e la resilienza ai cambiamenti climatici. Le tecniche tradizionali e i muri a secco aiutano a regolare il drenaggio, trattenere il calore e prevenire i danni causati dal freddo, mentre l'apicoltura, la silvicoltura e la consociazione con gli ortaggi contribuiscono alla sicurezza alimentare e alla resilienza economica.

Festival, tradizioni culinarie e storie associate alle varietà di mikan riflettono le pratiche culturali e i valori collettivi di Arida.

Gestione sostenibile delle risorse idriche e sistema agricolo, forestale e zootecnico riadattato dalla siderurgia Tatara nella zona di Okuizumo, Giappone - Nella regione giapponese di Okuizumo, i terreni degradati provenienti dalle ex miniere di sabbia ferrosa sono stati trasformati in risaie terrazzate, alimentate da canali di irrigazione secolari gestiti dalla comunità. Qui, gli agricoltori hanno sviluppato un sistema circolare unico che combina la coltivazione del riso, la silvicoltura, il pascolo del bestiame e la coltivazione del grano saraceno, riutilizzando le risorse locali.

Centrale in questo sistema è il ruolo della razza bovina nera giapponese, che fornisce reddito attraverso la carne di alta qualità e letame per arricchire i terreni delle risaie. Il grano saraceno, adattato ai pendii degli altopiani, funge da coltura fondamentale insieme al riso e agli ortaggi.

Nonostante sfide come lo spopolamento, il sistema rimane resiliente grazie ai forti legami culturali, alla tutela del paesaggio e all'innovazione radicata a livello locale.