Conapi-Mielizia: Giappone copre il 30% dell'export (quasi 1 mln euro in valore)

Nell’anno agricolo 2024-25, Conapi-Mielizia, Consorzio Nazionale Apicoltori, filiera del miele biologico e convenzionale con oltre 600 apicoltori e 100.000 alveari, ha sviluppato un fatturato di 23,5 milioni, di cui circa 3,2 milioni provenienti dall’export. Il Giappone da solo pesa il 30% dell’export, pari a quasi 1 milione di euro, confermando il Sol Levante come mercato chiave per la cooperativa di Monterenzio e il suo storico marchio Mielizia, cuore dell’apicoltura europea.

In occasione dell’Expo Osaka, Mielizia celebra 25 anni di presenza nel mercato nipponico con installazioni interattive dedicate alle api, simbolo dell’eccellenza italiana e della capacità di trasformare tradizione e innovazione in valore internazionale. Una crescita costante che verrà celebrata a Expo Osaka 2025, dove il 29 agosto il Padiglione Italia ospiterà anche il Convegno Internazionale “Biodiversità a rischio: il ruolo fondamentale degli impollinatori per il futuro della vita sul pianeta”.

All’iniziativa internazionale, trasmessa anche in diretta streaming, interverranno esperti, produttori e istituzioni italiani e giapponesi, tra cui Giorgio Baracani e Nicoletta Maffini (rispettivamente presidente e direttore generale di Conapi), gli entomologi Gianumberto Accinelli e Masahiro Mitsuhata e i rappresentanti di Nichifutsu Boeki, distributore di Mielizia in Giappone. Confermata anche la partecipazione di Mario Vattani, ambasciatore e Commissario Generale per l’Italia a Expo Osaka 2025.

Da oltre 25 anni Mielizia, marchio premium del Consorzio, è presente sul mercato nipponico con il proprio miele biologico. Questo percorso ha consolidato la sua reputazione di ambasciatore del miele italiano nel Paese del Sol Levante, un mercato che premia autenticità e tracciabilità. “Portiamo in Giappone non solo miele", sottolinea Giorgio Baracani, presidente di Conapi, "ma la storia di centinaia di apicoltori italiani che custodiscono ogni giorno la biodiversità del nostro Paese”.

Il Padiglione Italiasituato nel distretto “Saving Life”, ospiterà nel Giardino del terzo piano cinque installazioni interattive – tra cui bee-hotel e arnie – per far conoscere da vicino il ruolo cruciale delle api negli ecosistemi e il percorso che dal fiore porta al miele. Expo Osaka, attesa da oltre 28 milioni di visitatori, sarà il palcoscenico globale per raccontare come le api, e con loro il miele italiano, possano diventare ambasciatori di un futuro sostenibile.