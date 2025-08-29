Kazakistan: 23,3 mln ettari seminati a cereali

Al 25 agosto, in Kazakistan, sono stati raccolti cereali su 2,2 milioni di ettari, pari al 13,7% della superficie seminata totale. A riferirlo è il ministero dell'Agricoltura kazako, secondo i cui dati, sono state trebbiate 3,1 milioni di tonnellate di cereali.

Inoltre, nel Paese dell'Asia centrale sono state raccolte 24.400 tonnellate di semi oleosi, 525.500 tonnellate di patate, 1,6 milioni di tonnellate di ortaggi e 1,8 milioni di tonnellate di meloni.

Complessivamente, in Kazakistan sono stati seminati 23,6 milioni di ettari per il raccolto del 2025, di cui 16 milioni di ettari sono destinati a cereali e leguminose. Nel 2024, gli agricoltori kazaki hanno trebbiato 26,5 milioni di tonnellate di cereali, con una resa media di 16 quintali/ha.