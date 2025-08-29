Mancata tracciabilità: maxisequestro di pesce in Sardegna
175 kg di materiale ittico irregolare rinvenuto dalla Guardia Costiera in due ristoranti a Cabras
Un blitz della Guardia Costiera su due ristoranti a Cabras (OR) ha portato al sequestro di 175 kg di prodotti ittici in due distinti ristoranti. Nel primo locale, il materiale, tenuto congelato in alcune buste trasparenti in un banco freezer conteneva ricciole, polpi, seppie, filetti di triglie privi di etichette che ne riscontrassero la tracciabilità, per un totale di 157 kg. Il titolare è stato oggetto di una sanzione amministrative di 1500 euro.
Analogo scenario nel secondo ristorante, dove 18 kg di seppie sono state sequestrate in quanto anch'esse mancanti di documentazione di tracciabilità.
