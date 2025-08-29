Bari, sporcizia al ristorante: sequestrato e smaltito 1 quintale di cibo

Sporcizia diffusa e cibi avariati. E' quanto hanno rinvenuto gli uomini della Guardia di Finanza presso un ristorante sul lungomare di Bari. Le violazioni riscontrate sono state innumerevoli: dai recipienti per alimenti privi di coperchio, alle cucine in condizioni fatiscenti, senza alcun riguardo per le più elementari norme igieniche.

Le Fiamme Gialle hanno sequestrato circa un quintale di cibo in cattivo stato di conservazione, di cui è stato poi ordinato lo smaltimento. A seguito del blitz, l'Asl di Bari ha disposto la chiusura dell'attività di ristorazione. Secondo una nota, dalle ispezioni sarebbero "emerse gravi violazioni in materia di igiene e conservazione degli alimenti".

Da parte loro, i tecnici dell'Asl hanno preso atto della "palese mancanza delle minime condizioni igienico-sanitarie nei locali adibiti alla preparazione dei pasti".