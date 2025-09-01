Giarre. Carenze igieniche: sequestrati 30 kg di "street food"

Ancora un sequestro per ragioni sanitarie in Sicilia. In un'operazione congiunta, i Carabinieri della stazione di Giarre e i Carabinieri del Nas di Catania hanno ispezionato una vendita alimentare mobile presso la quale sono state riscontrare gravi carenze igieniche. A partire dal bancone refrigerato risultato non funzionante pur essendo stato trovato pieno di alimenti da "street food". Lo strumento è risultato della temperatura di 27°C, quindi pressappoco a temperatura ambiente.

I militari hanno inoltre rinvenuto due confezioni di patatine completamente scongelate e posizionate a ridosso di un area colma di sporcizia pregressa e incrostazioni. Tutti gli alimenti, essendo stati trovati a una temperatura largamente superiore a quella prevista per legge, sono stati sottoposti a sequestro. La quantità complessiva di cibo sequestrato è stata pari a 30 kg, tra cui parecchia ortofrutta e 11,5 kg di carne.

Al titolare è stata prescritta la messa in regola del refrigeratore entro 30 giorni e la rimozione della sporcizia e delle incrostazioni. Per l'uomo è scattata anche la denuncia per “detenzione di prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione”. I rilievi sono stati trasmessi all’Asp competente per la verifica della regolarità delle autorizzazioni sanitarie.