Ortofrutta: consumi tornano a salire in volumi e in valore
Gdo consolida la sua leadership con oltre l’80% dei volumi complessivi
Il 2025 conferma, mese dopo mese, segnali di recupero nei consumi di ortofrutta delle famiglie italiane. Dopo un lungo periodo caratterizzato da pandemia, crisi energetica e inflazione, il primo semestre si chiude con un risultato positivo sia sul fronte dei volumi che del valore. E' quanto emerge dagli ultimi dati di Cso Italy.Nel solo mese di giugno gli acquisti hanno raggiunto le 548 mila tonnellate,...
EFA News - European Food Agency
