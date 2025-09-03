Salmonellosi: una decina di contagi a Messina, chiuso un panificio

Nuovi casi di salmonellosi sono stati riscontrati in Sicilia. Dopo i ricoveri agli ospedali Papardo e Policlinico di Messina, il servizio di Igiene degli Alimenti di origine animale dell'Asp ha effettuato un'ispezione presso due esercizi commerciali, dove è avvenuto l'acquisto dei prodotti sospettati. I piccoli pazienti hanno accusato i malesseri a seguito di una festa di compleanno.

I controlli si sono risolti con la chiusura immediata di un panificio-rosticceria motivato dalle pessime condizioni igieniche del locale. Il titolare dell'esercizio è stato raggiunto da una sanzione pecuniaria di 7500 euro. L'altro esercizio ispezionato è stata la pasticceria dove è stata acquistata la torta di compleanno: le condizioni igieniche sono risultate buone, tuttavia sono stati effettuati controlli su creme e gelati.

Da un primo rilevamento, i prodotti della pasticceria sono risultati privi di tracce di salmonella, i campioni sono stati tutti trasferiti all'Istituto Zooprofilattico di Barcellona, tra qualche giorno arriveranno i risultati definitivi.

I bambini ricoverati risultano essere tre, uno dei quali è risultato effettivamente infetto da salmonella. Per gli altri due si attende il responso definitivo. Altri sei, sui dodici partecipanti complessivi alla festicciola, hanno accusato disturbi gastro-intestinali analoghi ma in forma più lieve.