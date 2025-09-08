Greenitaly 2025: focus sui Piani del Verde (che scarseggiano)

Le professioni del verde sono sempre più una leva strategica per la sostenibilità urbana, la salute pubblica, la qualità della vita. A Greenitaly 2025, il salone in programma a Fiere di Parma il 15 e 17 ottobre, questo cambio di paradigma sarà al centro del dibattito. Competenze, formazione e nuovi profili professionali richiesti dalla transizione ecologica e paesaggistica sono protagonisti nella sezione Green4job, che sarà anche un vero e proprio spazio di matching tra offerta e domanda di lavoro, pensato per favorire l’incontro tra imprese alla ricerca di profili specializzati e studenti formati nei nuovi percorsi green. Un’occasione concreta di condivisione, orientamento e supporto attivo al mondo del lavoro verde.

Uno scenario quello della progettazione e gestione del verde urbano che presenta un quadro frastagliato. Secondo il rapporto Ispra 2024, solo 9 capoluoghi su 116 hanno adottato un Piano del Verde, e meno della metà dispone di un Regolamento aggiornato. Il verde, troppo spesso, resta affidato a interventi episodici, privi di visione strategica e continuità. A mancare, oltre agli strumenti amministrativi, sono le figure tecniche specializzate: professionisti in grado di valutare il suolo come risorsa ambientale, progettare spazi verdi come infrastrutture ecologiche, gestire la manutenzione con competenze agronomiche, paesaggistiche e ambientali. Temi protagonisti del talk “Ecosistemi urbani: la vegetazione come motore di sostenibilità”, organizzato in collaborazione con Aiapp – Associazione Italiana Architettura del Paesaggio, che metterà a fuoco il ruolo strategico del verde nelle politiche urbane e la necessità di rafforzare le competenze tecniche alla base della transizione ecologica delle città.

Ed è proprio questa mancanza ad aprire spazio a nuove figure, nuove specializzazioni, nuove opportunità. Giardinieri esperti in alberature complesse, progettisti di green roofs, arboricoltori, agronomi urbani, esperti in suolo e biodiversità, tecnici del paesaggio con competenze Gis e digitali. Accanto a queste, emergono anche profili ibridi come il Garden Coach, che affianca privati e amministrazioni nella scelta consapevole delle piante e nella gestione sostenibile degli spazi verdi; il Green & Garden Manager, figura gestionale con competenze tecniche, progettuali e logistiche; e l’Urban Farming Specialist, che sviluppa orti e sistemi di agricoltura urbana integrati con il tessuto cittadino.

Un cambiamento che riflette anche una tendenza socio culturale già in atto. Sui social, l’hashtag #PlantTok conta oggi oltre 740mila contenuti pubblicati, a conferma dell’interesse crescente per il mondo delle piante tra le nuove generazioni. Si moltiplicano community come #plantparent, #plantmom, #plantdad, che raccontano un rapporto affettivo con il verde, simbolo di una nuova sensibilità ambientale. Accanto a questo trend, si muove il fronte della formazione. Oggi in Italia si stanno attivando gli Its (istituti tecnici superiori), si moltiplicano i master post-laurea sulla progettazione ecologica e si sperimentano moduli europei sulle infrastrutture verdi urbane.

Negli ultimi anni, grazie a fondi europei, alcune regioni hanno avviato corsi per giardinieri d’arte, figure intermedie tra il tecnico del verde e il conservatore, capaci di leggere un paesaggio storico e intervenire con rispetto e competenza. Accanto a questi percorsi, si stanno sviluppando anche iniziative private come quelle promosse da Italian Design Institute, che ha dedicato un’intera area alla formazione green. A livello europeo, progetti finanziati da Erasmus+, Horizon ed Eit Urban Mobility stanno già formando giovani in gestione del verde urbano, tetti verdi, drenaggio sostenibile e rinaturalizzazione urbana.. A livello europeo, progetti finanziati da Erasmus+, Horizon e Eit Urban Mobility stanno già formando giovani in gestione del verde urbano, tetti verdi, drenaggio sostenibile, rinaturalizzazione urbana.

1/Segue