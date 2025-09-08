Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
PepsiCo si allea con National Geographic per l'agricoltura rigenerativa
Il programma Food for Tomorrow sosterrà le storie degli esploratori e degli scienziati che studiano il futuro del cibo
National Geographic Society e PepsiCo hanno annunciato la loro collaborazione per sfruttare il potere della scienza, della narrazione e dell'istruzione al fine di ispirare un cambiamento positivo in tutto il sistema alimentare globale, con particolare attenzione all'agricoltura rigenerativa. Il programma Food for Tomorrow sosterrà le storie degli esploratori del National Geographic e gli scienziati...
Fc - 53424
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency