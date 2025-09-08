PepsiCo si allea con National Geographic per l'agricoltura rigenerativa

National Geographic Society e PepsiCo hanno annunciato la loro collaborazione per sfruttare il potere della scienza, della narrazione e dell'istruzione al fine di ispirare un cambiamento positivo in tutto il sistema alimentare globale, con particolare attenzione all'agricoltura rigenerativa. Il programma Food for Tomorrow sosterrà le storie degli esploratori del National Geographic e gli scienziati...