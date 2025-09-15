Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Italia protagonista nella Silicon Valley con l'AI applicata all'alimentare
La trevigiana Aton presenta un ecosistema digitale per ottimizzare le vendite del fresco
Aton, tech company trevigiana specializzata in soluzioni per la trasformazione digitale, è stata tra le 12 imprese italiane selezionate per il prestigioso programma “Imprese Vincenti-Italian Excellence in Silicon Valley”, il programma di valorizzazione che Intesa Sanpaolo dedica alle pmi italiane. Nei giorni scorsi, Aton è stata protagonista nella culla dell’innovazione mondiale, presentando la sua o...
Fc - 53594
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency