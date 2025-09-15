Pozzuoli: dieci intossicati al ristorante

Un nuovo caso di intossicazione al ristorante è stato denunciato a Pozzuoli (NA). A seguito del ricovero di dieci persone a seguito di una cena nello stesso locale, i carabinieri della compagnia locale, coadiuvati dai Nas ne hanno ispezionato ieri sera le cucine, riscontrando "gravi carenze igienico-sanitarie".

A seguito del controllo, il titolare del ristorante è stato denunciato per mancato rispetto delle norme igieniche. All'indagine, tuttora in corso, sta collaborando la Azienda Sanitaria Locale competente. Dei dieci clienti del ristorante ricoverati, nove sono stati già dimessi, mentre l'altro, ancora sotto osservazione, non è in pericolo di vita.