Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Ligabue, non solo catering....
Nuovo direttore per il magazine e missione archeologica in Iran tra gli impegni della Fondazione
Non c'è solo il catering navale nel portafoglio e tra gli interessi di Ligabue, ultracentenaria azienda fondata nel 1919 a Venezia, tra i principali player internazionali nel settore del food service e life support, specializzata nei servizi per il mercato marittimo (crocieristico e merci). La Fondazione Giancarlo Ligabue, guidata da Inti Ligabue, infatti, torna alla ricerca sul campo e supporta un...
Fc - 53642
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency