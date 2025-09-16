Ligabue, non solo catering....

Non c'è solo il catering navale nel portafoglio e tra gli interessi di Ligabue, ultracentenaria azienda fondata nel 1919 a Venezia, tra i principali player internazionali nel settore del food service e life support, specializzata nei servizi per il mercato marittimo (crocieristico e merci). La Fondazione Giancarlo Ligabue, guidata da Inti Ligabue, infatti, torna alla ricerca sul campo e supporta un...