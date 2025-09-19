Pescara: 4 lavoratori in nero su 10, sospesa attività ristorazione

Attività sospesa e 15.600 euro di sanzione amministrativa. E' quanto inflitto dal dal Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro (Nil) di Pescara nei confronti di un'azienda della ristorazione. A seguito di un'ispezione, i militari hanno riscontrato quattro dipendenti in nero sulle dieci persone impiegate.

I controlli hanno riguardato anche le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro: in questo ambito i quattro lavoratori in nero menzionati risultavano non in regola con la formazione obbligatoria. E' quindi scattata un'ammenda di 1850 euro. I controlli sono stati condotti dai Carabinieri del Nil, in sinergia con il Comando Provinciale dei Carabinieri, in linea con le direttive dell'Ispettorato Territoriale di Chieti-Pescara.