Agricoltura, meno acqua ma piu di qualità
Da Finaf e Cer un progetto per un pomodoro da industria sempre più sostenibile
Razionalizzare gli input agricoli è una delle sfide per avere un settore orticolo sempre più sostenibile: ottimizzare significa agire sulle risorse idriche e nutritive, riducendo gli sprechi ma anche identificando le più efficaci modalità di irrigazione e fertirrigazione per favorire il migliore sviluppo delle diverse colture. Risultati che possono essere raggiunti anche sfruttando al meglio le nuo...
EFA News - European Food Agency
