Biometano, ad Arpinge 80 milioni per impianti in Sicilia e Basilicata
Unicredit sottoscrive finanziamento da 75 milioni di euro: 5 milioni da Banca Ifigest
Il Gruppo Arpinge ha perfezionato un project financing da 80 milioni di euro per la costruzione di un portafoglio di 4 impianti di biometano in Sicilia e Basilicata. L’operazione è stata sottoscritta da UniCredit per 75 milioni di euro e da Banca Ifigest per 5 milioni di euro. Arpinge è una società d’investimento, privata e istituzionale, partecipata da tre casse di previdenza (Inarcassa, Cassa Geometr...
EFA News - European Food Agency
