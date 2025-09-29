Do you want to access to this and other private contents?
Res, Invitalia e Mimit dicono sì al nuovo centro per il riciclo delle plastiche
Approvato investimento da 24,6 milioni per raddoppiare il polo integrato chimico-meccanico di Pettoranello del Molise (IS),
Res S.p.a, Recupero etico sostenibile S.pa. società che opera da oltre 30 anni nel settore della Circular Economy e della sostenibilità ambientale, quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, comunica che Invitalia ha approvato la proposta di Contratto di Sviluppo presentata per la realizzazione di un ulteriore centro integrato meccanico-chimico di riciclo delle plastiche presso i...
