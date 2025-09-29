Hilton e Too good to go: partnership Europea

Oggi, 29 settembre, in occasione della Giornata internazionale di sensibilizzazione sulle perdite e gli sprechi alimentari, Hilton ha annunciato il suo maggior impegno nei confronti della sostenibilità attraverso l’ampliamento della partnership con Too Good To Go, il più grande marketplace a livello mondiale che combatte lo spreco alimentare.

Questa collaborazione fa in modo che gli ospiti e le comunità locali in tutta Europa possano acquistare cibo delizioso e di alta qualità a prezzo ridotto che potrebbe altrimenti essere gettato via. Come Funziona? Basta scaricare l’app gratuita Too Good To Go da App Store o Google Play e poi cercare “Hilton” nell’app, scegliendo un hotel Hilton partecipante "vicino a te". A questo punto si prenota una Surprise Bag che va ritirata al momento indicato.

Più di 130 hotel del brand sono già operativi sull’app di Too Good To Go. Presente in 14 Paesi europei, Hilton è ora la catena alberghiera con la più ampia copertura sull’app. Ogni giorno, i team Hilton raccolgono il cibo in eccedenza dai buffet delle colazioni e lo confezionano in Surprise Bag, che vengono poi offerte a prezzo scontato tramite l’app Too Good To Go.

Oltre all’Italia, i Paesi attualmente coinvolti includono Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Francia, Germania, Irlanda, Polonia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera, Paesi Bassi e Regno Unito. Questa iniziativa rappresenta una parte fondamentale della più ampia strategia Travel with Purpose di Hilton, che mira a promuovere un turismo responsabile e ridurre l’impatto ambientale, anche attraverso la diminuzione dello spreco alimentare.

“In Hilton crediamo che una grande ospitalità vada di pari passo con una grande responsabilità -sottolinea Emma Banks, vice president, F&B strategy & development, EMEA, Hilton-. La nostra collaborazione in continua evoluzione con Too Good To Go è un esempio concreto di come stiamo ampliando l’impatto in tutta Europa, dando ai nostri hotel e agli ospiti la possibilità di agire in modo significativo contro lo spreco alimentare, un pasto alla volta. È la prova del nostro impegno a integrare la sostenibilità in ogni aspetto dell’esperienza Hilton, con obiettivi chiari e una portata sempre più ampia”.

Secondo le Nazioni Unite per il Clima, lo spreco alimentare è responsabile di circa il 10% delle emissioni globali di gas serra, rendendo la sua riduzione uno dei modi più efficaci per contrastare l’aumento delle emissioni. La partnership di Hilton con Too Good To Go sostiene la più ampia strategia Travel with Purpose, contribuendo a ridurre lo spreco alimentare e a promuovere un consumo responsabile in tutto il suo portfolio globale.

La Giornata internazionale di sensibilizzazione sulle perdite e gli sprechi alimentari -che si celebra ogni anno il 29 settembre per sottolineare l’urgente necessità di ridurre lo spreco alimentare a livello globale- rappresenta un promemoria puntuale dell’importanza di questi sforzi. Dal 2018, gli ospiti Hilton e i membri della comunità hanno salvato più di 170.000 pasti dallo spreco grazie all’app Too Good To Go. Ciò equivale a evitare circa 460.000 kg di emissioni di CO 2 equivalente, pari alle emissioni pro capite di 346 voli tra Londra e New York.

Gli hotel Hilton in tutta Italia sono presenti sull’app Too Good To Go dal 2020, collaborando con le comunità locali e i viaggiatori per evitare che migliaia di pasti vadano sprecati. Trasformando gli alimenti in eccedenza della colazione e di altri pasti in Surprise Bag a un prezzo accessibile, i team Hilton riducono lo spreco alimentare alla fonte e amplificano l’impatto positivo sulla comunità. Questo impegno continuo si riflette in un punteggio degli utenti ben al di sopra della media del settore dell’ospitalità, dimostrando che gli utenti apprezzano sia la qualità del cibo sia il valore concreto dell’iniziativa.

Tra gli hotel Hilton aderenti all’iniziativa in Italia troviamo: Aleph Rome Hotel, Curio Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton Milan Malpensa, DoubleTree by Hilton Turin Lingotto, Hilton Garden Inn Florence Novoli, Hilton Garden Inn Milan Malpensa, Hilton Garden Inn Milan North, Hilton Garden Inn Padova, Hilton Garden Inn Venice Mestre San Giuliano, Hilton Lake Como, Hilton Milan, Hilton Molino Stucky Venice e Hilton Turin Centre.

“Il settore dell’ospitalità ha un ruolo unico nella lotta contro lo spreco alimentare, e Hilton sta facendo da apripista -spiega Simon Leesley, COO di Too Good To Go-. Insieme, Hilton e Too Good To Go dimostrano quanto possa essere facile fare la differenza. Piccoli gesti semplici, come preservare un pasto durante un viaggio, possono avere un impatto significativo”.