Heineken: una strategia contro l'isolamento urbano

Heineken sta trasformando spazi urbani dimenticati in centri di connessione sociale, sfidando la tendenza a vivere in città incentrate sulla produttività e offrendo alle persone un nuovo spazio in cui socializzare. Dall'alto, le città sembrano vivaci e connesse, ma a terra l'isolamento urbano è reale. Dai cambiamenti nello stile di vita e dallo squilibrio tra lavoro e vita privata, all'attrazione isolante della vita digitale e alla riduzione delle dimensioni delle abitazioni, gli abitanti delle città di tutto il mondo trovano sempre più difficile connettersi in modo significativo con il resto del mondo, arrivando a un paradosso di prossimità.

Infatti, una nuova ricerca ha dimostrato che oltre la metà (57%) degli abitanti delle città di Londra, Seul, Tokyo, New York, Parigi e Sydney si sente spesso sola, e circa il 33% sperimenta sentimenti di isolamento settimanalmente o più spesso, nonostante viva in alcune delle aree più densamente popolate del mondo, una cifra che sale a un enorme 47% per la Generazione Z e i Millennial intervistati.

Un terzo degli adulti (35%) afferma che la propria città non incoraggia le interazioni sociali, con New York (66%), Seul (49%) e Parigi (49%) agli ultimi posti. Inoltre, uno su tre (30%) afferma di aver incontrato qualcuno di nuovo al di fuori del lavoro solo una o due volte negli ultimi sei mesi.

Il 53% degli abitanti di Seul afferma che la propria città è progettata per il lavoro e la produttività piuttosto che per la socializzazione e la connessione, e il 37% afferma che ci sono troppo pochi spazi sociali. Eppure, vista dall'alto, Seul ha una delle più alte percentuali di spazi sui tetti piani tra le città del mondo, molti dei quali sono dipinti di verde.

Per aiutare gli abitanti di Seul a colmare il divario tra la vicinanza fisica e la sensazione di isolamento sociale, Heineken è intervenuta valorizzando aree dimenticate della città con una serie di eventi sui tetti guidati da alcuni dei curatori più creativi della Corea. La posizione di ogni evento è stata ripresa dallo spazio tramite immagini satellitari, evidenziando dove la tela verde naturale era stata punteggiata da una stella rossa, a indicare uno spazio urbano inutilizzato pronto per essere riqualificato. Gli abitanti di Seul sono stati sfidati a rintracciare queste star in tutta la città, dove hanno scoperto tetti trasformati in nuovi e vivaci luoghi di conversazione, esperienze condivise e, naturalmente, una birra fresca.

Nell'arco di tre giorni, si sono incontrati durante un set intimo di Dino, cantante dell'icona K-pop Seventeen, un workshop di design pratico con l'artista contemporaneo Cha Inchul e una degustazione interattiva con il celebre chef Cho SeoHyeoung. Il rinomato fotografo Tom Hegen, noto per aver catturato l'impatto umano sui paesaggi dall'alto, ha collaborato con Heineken per documentare il processo, trasformando gli spazi sociali in un'opera d'arte che mette in mostra la visione innovativa di Heineken sulla socializzazione.

"Vivendo a Monaco, so cosa significa vivere in una città frenetica; pur essendo circondati da persone, spesso ci si può sentire soli", dichiara Hagen. "Questi eventi di Heineken sono la prova che le soluzioni alla solitudine non richiedono sempre nuove infrastrutture, ma solo una nuova prospettiva per rinnovare la vita sociale. In un mondo in cui lo spazio urbano sta diventando sempre più scarso, è essenziale attivare ciò che già esiste ma è rimasto a lungo inaccessibile. C'è un'arte nel trasformare spazi trascurati in luoghi di incontro, dove la bellezza emerge non solo dall'ambiente circostante, ma anche dalle connessioni che si creano tra le persone".

Mentre le barriere a un'interazione sociale significativa aumentano, la maggioranza (60%) degli abitanti delle città in tutto il mondo ritiene che ci siano spazi nella propria città che potrebbero essere rivitalizzati o rinnovati per migliorare le esperienze sociali: una percentuale che sale al 70% tra le generazioni più giovani.

“Questo 'paradosso di prossimità' significa che la vita cittadina sta perdendo le connessioni sociali. In un'epoca in cui gli ambienti urbani danno priorità alla produttività rispetto alle connessioni e gli spazi di vita e socializzazione si stanno riducendo, ci sono molti spazi dimenticati che possono diventare luoghi di rinnovamento", spiega Byoung Soo Cho, architetto coreano noto per i suoi progetti integrati che promuovono la connessione umana. "Ogni esperienza Heineken a Seul ha trasformato un rooftop un tempo inutilizzato in un vivace centro di creatività, dimostrando come questi spazi possano ravvivare la vita sociale. Più le città creano luoghi di socializzazione accessibili, più le persone si sentono libere di connettersi".

“Potremmo non essere in grado di ridisegnare intere città, ma possiamo ispirare le persone a ripensare gli spazi che le circondano", afferma Nabil Nasser, responsabile globale del Marchio Heineken. "Trasformando rooftop trascurati in centri vivaci, stiamo creando luoghi in cui le persone possono connettersi, creare e festeggiare insieme. La nostra stella rossa su sfondo verde non è solo un'icona, è un invito al mondo, un simbolo di unione, ed è abbastanza grande da essere vista dallo spazio. È un biglietto da visita per le comunità che vogliono riunirsi, condividere esperienze e riscoprire il piacere della socialità sorseggiando una birra ghiacciata. Anche piccoli cambiamenti nel modo in cui utilizziamo lo spazio possono avere un grande impatto sul modo in cui interagiamo nella vita urbana".