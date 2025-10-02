Nexture, a Parma nuova linea produttiva ad alta precisione

Nexture, la holding nata dall’integrazione delle competenze industriali e tecnologiche del gruppo CSM Ingredients e del Gruppo Italcanditi, ha completato l’installazione di una nuova linea di miscelazione e confezionamento ad alta precisione nello stabilimento di Parma, sede anche di HIFOOD (gruppo CSM Ingredients). Un investimento che, sottolinea il comunicato ufficiale, consolida la presenza di N...