Euricom protagonista ad Anuga forte delle ultime acquisizioni

Euricom, tra i principali operatori mondiali nel settore del riso, partecipa in questi giorni ad Anuga 2025, la fiera agroalimentare europea più rilevante a livello internazionale. L'azienda è presente con il proprio stand (Hall 10.2, E089) per celebrare, tra gli altri, un importante traguardo del 2025: la fiera di Colonia è infatti la prima grande vetrina in cui Euricom si presenta ufficialmente al mercato europeo con la sua struttura di Gruppo ampliata e verticalmente integrata.

L’appuntamento ad Anuga, infatti, offre l’opportunità per ripercorrere due operazioni che hanno recentemente segnato la strategia del gruppo. Euricom ha consolidato la sua posizione globale nel Basmati con il completamento della partnership con Fatima Rice Mills (Pvt) Ltd., un'operazione che rappresenta una pietra miliare per il Gruppo (leggi notizia EFA News). Questa intesa, che segue una collaborazione di oltre quindici anni e che ha dato vita alla joint venture Fatima Euricom (Pvt) Ltd., rende Euricom l'unico grande operatore del riso occidentale a stabilire una base produttiva ed esportatrice in Pakistan. Quest’ultimo traguardo, insieme alla base produttiva Indiana in forza alla subsidiary Sharshid rende Euricom il fornitore leader mondiale di Basmati di alta qualità. Questo assetto assicura un maggiore controllo sulla fornitura, garantendo l'accesso continuo e la qualità del riso Basmati in linea con i più rigorosi standard etici e qualitativi per l'Unione Europea e i mercati internazionali.

Parallelamente al rafforzamento nel riso, Euricom ha ampliato strategicamente il suo campo d'azione nel dinamico mercato degli snack salutistici, base riso e non solo. Questa espansione si è concretizzata con l’acquisizione del 100% di Sonko, azienda polacca di spicco nel segmento (leggi notizia EFA News). Euricom ha identificato negli snack salutistici un segmento moderno e ad alta sinergia puntando a rafforzare la propria offerta e la sua presenza in Italia e in Europa.