Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Mars accelera sulle rinnovabili in Europa
Accordo con GoldenPeaks capital per per lanciare oltre 100 nuovi progetti solari in Polonia
Mars continua a portare avanti la sua strategia di accelerazione delle energie rinnovabili per coprire l'intera catena del valore, collaborando con GoldenPeaks Capital, fondata e guidata dal manager Adriano Agosti, e uno dei principali sviluppatori europei di energie rinnovabili, per lanciare oltre 100 nuovi progetti solari in Polonia.Questo nuovo contratto, sottolinea il comunicato ufficiale dell'azienda...
Fc - 54219
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency