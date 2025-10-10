Do you want to access to this and other private contents?
Agritech, Diagram inaugura Innovation Center
Polo d’eccellenza per ricerca e sviluppo a Jolanda di Savoia
Diagram Group, leader nell'innovazione per la filiera agroindustriale, ha inaugurato il proprio Innovation Center. Il taglio del nastro è avvenuto in concomitanza con la visita da parte di esponenti di rilievo provenienti dagli Istituti di credito e dai ministeri dell’Agricoltura e delle finanze di Kazakistan e Turchia, insieme a rappresentanti istituzionali italiani e delegati di importanti realtà imp...
EFA News - European Food Agency
