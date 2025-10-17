UE: spreco alimentare in lieve crescita

Secondo gli ultimi dati di Eurostat, nel 2023, nell'Unione Europea sono andati sprecati circa 130 chilogrammi (kg) di cibo pro capite. In totale, l'UE ha generato 58,2 milioni di tonnellate di rifiuti alimentari, che includono parti commestibili e non commestibili, con un leggero aumento dello 0,7% rispetto al 2022 (57,8 milioni di tonnellate).

I rifiuti domestici hanno rappresentato oltre la metà di tutti i rifiuti alimentari (53%), l'equivalente di 69 kg pro capite. Il restante 47% è costituito da rifiuti generati a monte della filiera alimentare: il 19% dalla produzione di alimenti e bevande (24 kg pro capite), l'11% da ristoranti e servizi di ristorazione (14 kg pro capite), il 10% dalla produzione primaria (12 kg pro capite) e l'8% dalla vendita al dettaglio e da altre forme di distribuzione alimentare (10 kg pro capite).