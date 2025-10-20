Do you want to access to this and other private contents?
Planter e Cortilia insieme per alimentazione vegetale e sostenibile
Grazie alla nuova partnership, gli utenti dell'app possono pianificare i pasti e acquistare gli ingredienti direttamente tramite Cortilia
Planter, l’app che semplifica l’adozione di un’alimentazione più vegetale, e Cortilia, punto di riferimento italiano nella spesa online di qualità, annunciano una collaborazione strategica per accompagnare le persone in ogni fase del loro percorso verso un’alimentazione più sostenibile, dalla pianificazione all’acquisto degli ingredienti, fino al piatto.La partnership nasce da un’intuizione semplice: offr...
fc - 54569
EFA News - European Food Agency
