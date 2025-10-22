Do you want to access to this and other private contents?
Ue, i rifiuti da packaging in plastica salgono a 35,3 chili pro capite
Tra il 2013 e il 2023, la quantità è aumentata di 6,4 kg a persona
Nel 2023, nell'UE sono stati prodotti 79,7 milioni di tonnellate di rifiuti di imballaggi, pari a 177,8 kg pro capite. Sebbene ciò rappresenti una riduzione di 8,7 kg pro capite rispetto al 2022, la cifra rimane superiore di 21,2 kg rispetto al 2013. Lo dicono gli ultimi dati sui rifiuti di imballaggio pubblicati oggi da Eurostat secondo cui, di tutti i rifiuti di imballaggio prodotti, il 40,4% era...
Fc - 54649
EFA News - European Food Agency
