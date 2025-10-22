Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
PepsiCo investe in agricoltura rigenerativa
Accordo con la belga Soil Capital per accelerare pratiche sostenibili
PepsiCo e la belga Soil Capital hanno annunciato una partnership strategica a lungo termine per accelerare l'adozione dell'agricoltura rigenerativa tra i coltivatori di olio di colza nel Regno Unito, in Francia e in Belgio. L'iniziativa, spiega il comunicato ufficiale, consentirà agli agricoltori della catena di approvvigionamento europea di PepsiCo di accedere alle competenze e agli strumenti di...
Fc - 54658
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency