PepsiCo investe in agricoltura rigenerativa

PepsiCo e la belga Soil Capital hanno annunciato una partnership strategica a lungo termine per accelerare l'adozione dell'agricoltura rigenerativa tra i coltivatori di olio di colza nel Regno Unito, in Francia e in Belgio. L'iniziativa, spiega il comunicato ufficiale, consentirà agli agricoltori della catena di approvvigionamento europea di PepsiCo di accedere alle competenze e agli strumenti di...