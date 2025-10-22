It does not receive public funding
PepsiCo investe in agricoltura rigenerativa

Accordo con la belga Soil Capital per accelerare pratiche sostenibili

PepsiCo e la belga Soil Capital hanno annunciato una partnership strategica a lungo termine per accelerare l'adozione dell'agricoltura rigenerativa tra i coltivatori di olio di colza nel Regno Unito, in Francia e in Belgio. L'iniziativa, spiega il comunicato ufficiale, consentirà agli agricoltori della catena di approvvigionamento europea di PepsiCo di accedere alle competenze e agli strumenti di...

