Insieme per gli altri, Snam contro la povertà alimentare

Si è conclusa con un record la nuova edizione di “Insieme per gli altri”, l’iniziativa di volontariato aziendale promossa da Fondazione Snam ETS, che ha coinvolto oltre 1.200 persone tra dipendenti, colleghi in pensione e fornitori Snam in meno di 10 giorni. Un numero in crescita significativa, che segna un nuovo primato di adesioni e conferma l’impegno e il forte senso di responsabilità sociale del Gruppo verso le comunità e i territori.

“Insieme per gli altri” si inserisce nell’impegno di Fondazione Snam ETS nel contrasto alle principali forme di povertà che segnano il tessuto sociale contemporaneo: alimentare, educativa ed energetica. Un’urgenza confermata dai dati Istat, secondo cui nel 2024 oltre 2,2 milioni di famiglie, pari all’8,4% del totale, vivono in condizione di povertà assoluta, coinvolgendo complessivamente 5,7 milioni di persone, ovvero il 9,8% della popolazione residente.

L’iniziativa, giunta alla sua quarta edizione, si è svolta contemporaneamente in 21 città italiane, coinvolgendo 48 enti e realtà del Terzo Settore, tra cui lo storico partner Azione contro la Fame, attivi in ambiti che spaziano dall’inclusione sociale al sostegno alimentare, fino all’assistenza verso persone fragili. Un esempio concreto di come la collaborazione tra impresa e società civile possa generare valore condiviso e impatto positivo sul territorio.

Dipendenti, colleghi in pensione e fornitori Snam hanno messo a disposizione tempo, competenze e passione donando oltre 4.700 ore di volontariato, che hanno permesso di raggiungere circa 73.000 beneficiari, attraverso la movimentazione di oltre 130.000 chili di cibo, di cui 28.000 chili recuperati e circa 34.000 pasti preparati e serviti.

“Sono veramente orgoglioso dei numeri che abbiamo raggiunto quest’anno -ha dichiarato il presidente della Fondazione Snam e presidente di Snam, Alessandro Zehentner-. La crescente partecipazione dei colleghi testimonia quanto il senso di responsabilità sociale sia parte integrante della nostra identità. È anche attraverso momenti come questo che si riscopre il significato profondo del mettersi al servizio della comunità, un ruolo che svolgiamo come impresa ma anche e soprattutto come persone. Vogliamo continuare a rafforzare questo impegno, mettendo al centro i giovani e le realtà più fragili, collaborando con gli enti del Terzo Settore e le Istituzioni per costruire legami ancora più duraturi”.