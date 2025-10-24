Do you want to access to this and other private contents?
xFarm Technologies: partnership con Fattorie Garofalo per filiera bufalina
Sensori, dati e piattaforme digitali per un’agricoltura più efficiente e rispettosa dell’ambiente
Dalle stazioni meteo installate nei campi ai sensori che misurano umidità e bagnatura fogliare, fino ai sistemi di supporto alle decisioni per la difesa fitosanitaria del mais: la nuova partnership tra Fattorie Garofalo e xFarm Technologies rappresenta un ulteriore passo in avanti verso il futuro della filiera bufalina.Un progetto che consolida la visione evolutiva di Fattorie Garofalo, orientata...
EFA News - European Food Agency
