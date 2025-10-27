Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Mondelez, 40 milioni per l'intelligenza artificiale
Investimento per ridurre i costi di marketing dal 30% al 50%
In attesa di annunciare i risultati del terzo trimestre 2025, Mondelez comunicato un investimento da 40 milioni di dollari nell'intelligenza artificiale generativa per ridurre i costi di marketing. Il produttore di snack come Oreo e Cadbury, infatti, ha deciso di rivedere le strategie di marketing attraverso l'adozione di un nuovo strumento di AI volto a ridurre i costi di produzione dal 30% al 50%. L'investimento...
Fc - 54782
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency